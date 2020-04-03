نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

19 ألف أسرة استفادت من القرض المدعوم

Time منذ 26 دقيقة
Views 1471
19 ألف أسرة استفادت من القرض المدعوم

الرياض (صدى):
كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، عدد الأسر التي استفادت من القرض المدعوم، في مارس الماضي بان عددها 19 ألف أسرة، بالإضافة إلى خدمة 185 ألف أسرة عبر المنصات الرقمية التابعة للوزارة.

وقال الحقيل من خلال تغريده لع عبر"تويتر" بأن مضاعفة العمل أثمرت عن مواصلة تسليم الوحدات ضمن الإسكان التنموي، معربًا عن شكره الجزيل لزملائه على جهودهم، متابعا بان الأوقات العصيبة والتحديات الكبيرة كانت دافعا لزملائه لمضاعفة الجهد في العمل.

ويهدف برنامج الإسكان التنموي لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجـة فــي الممجتمــع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي"، والمستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة والتي تجاوز عددها 385 جمعية.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
ابو ياسر
نفت افضل من كذبت
ابو ياسر
نفت افضل من كذبت
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعز المملكة🇸🇦😘
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاتحاتي☺️

أخر الأخبار

القيادة تهنئ رئيس السنغال بذكرى استقلال بلاده
القيادة تهنئ رئيس السنغال بذكرى استقلال بلاده
Time منذ 41 ثانية Views 1012
بالفيديو.. مجلس الضمان الصحي يصدر 3 تعاميم جديدة
بالفيديو.. مجلس الضمان الصحي يصدر 3 تعاميم جديدة
Time منذ 14 دقيقة Views 1410
بالفيديو.. طبيب سعودي في فرنسا يوجه نصيحة هامة للوقاية من الفيروس
بالفيديو.. طبيب سعودي في فرنسا يوجه نصيحة هامة للوقاية من الفيروس
Time منذ 19 دقيقة Views 1550
19 ألف أسرة استفادت من القرض المدعوم
19 ألف أسرة استفادت من القرض المدعوم
Time منذ 26 دقيقة Views 1471
سعر الذهب في التعاملات الفورية يتراجع بنسبة 0.39%
سعر الذهب في التعاملات الفورية يتراجع بنسبة 0.39%
Time منذ 30 دقيقة Views 1353
بالفيديو .. وصول 81 سيارة إسعاف و6 عيادات متنقلة من المملكة لدعم اليمن ضد الفيروس
بالفيديو .. وصول 81 سيارة إسعاف و6 عيادات متنقلة من المملكة لدعم اليمن ضد الفيروس
Time منذ 32 دقيقة Views 1605
سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 1.70%
سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 1.70%
Time منذ 32 دقيقة Views 1324
حرب تجارية شرسة تشتعل بسبب أدوات مكافحة الفيروس
حرب تجارية شرسة تشتعل بسبب أدوات مكافحة الفيروس
Time منذ 41 دقيقة Views 1540
بالفيديو .. أول ظهور لمسلسل «فالنتينو» لعادل إمام
بالفيديو .. أول ظهور لمسلسل «فالنتينو» لعادل إمام
Time منذ ساعة Views 1456
«تميم» يتعرض للسرقة طوعاً !
«تميم» يتعرض للسرقة طوعاً !
Time منذ ساعة Views 2974