«تميم» يتعرض للسرقة طوعاً !

نايف السالم (صدى):

تواصل حكومة قطر سياستها الضالة في محاولة الظهور بوضع مؤثر أمام العالم بتعاونها المريب مع التنظيمات الإرهابية واتخاذها الأعداء أصدقاء في الوقت الذي تعادي فيه أشقائها من الدول الخليجية والعربية وتضيع ثرواتها من أجل تحقيق سراب .

ولا يزال الحلم القطري يراود "تميم " ونظامه في منافسة دور المملكة المؤثر عربياً ودولياً ولا تزال تنفق المليارات في كل القارات لكي يتم استقبال زعيمها أو يقوم رئيس دولة بزيارتها وتظهر أمام العالم قبلة الساسة من خلال قناة الجزيرة .

ويؤكد الكاتب "أحمد الشمراني " في مقال له بصحيفة "عكاظ" أن ما تفعله قطر مع مصر والسعودية "الثنائي المؤثر " لن يجلب على قطر سوى الدمار الإقتصادي والسياسي فحكام قطر أمام السعودية ومصر أصغر من نملة وهذه الحقيقة ، ولن تنجح ألاعيب "الجزيرة " الحقيرة في بث الفتن عن طريق معارضين ممولين بعدما فطن الجميع لهم .

ولا يخفى الوضع الإقتصادي الراهن المتدهور لقطر بعدما أذلت دول حكومتها وأصبحت تعيش على غازها وريالها حتى نُهبت ثرواتها بين الإرهابيين ولصوص السياسة ! .