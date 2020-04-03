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أمريكا توافق على أول اختبار بالأجسام المضادة لفحص كورونا

Time منذ 22 دقيقة
Views 1300
أمريكا توافق على أول اختبار بالأجسام المضادة لفحص كورونا

واشنطن (صدى):
أعلن في الولايات المتحدة الأمريكية أمس موافقة إدارة الأغذية والدواء الأمريكية "FDA"، على اختبار دم يقيس مستوى الأجسام المضادة في الجسم للمساعدة لأول مرة في تشخيص الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتطلق الأجساد أجساما مضادة لمحاربة أي هجوم فيروسي، ويستخدم العلماء ظهورها لمعرفة ما إذا كان شخص ما مصابا بفيروس، لكن الأجسام تستغرق وقتا لتتكون داخل الجسم، لذلك حذرت الوكالة الفيدرالية في السابق من استخدامها لتحديد الحالات المرضية الجديدة بالفيروس القاتل.

إلا أن الوكالة قررت استخدامها حاليا في ضوء الأزمة الحالية وقالت في خطاب إلى الشركة المصنعة "سليكس" إن "فوائد هذا الاختبار تتجاوز المخاطر المحتملة".

ويمكن إجراء الاختبار بأخذ عينة دم من وريد الشخص وتحليل العينة في معامل مرخصة، ثم تظهر النتائج في غضون دقائق ، ويتم تحليل مدى قيام الجسم بمقاومة الهجوم الفيروسي، على عكس اختبار فحص الكورونا المعروف الذي يتم بأخذ مسحة من فم المريض والبحث عن علامات دالة على وجود الفيروس.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
ههههههههههههه .. .. مشي حالك ..
ابو عمار
المفروض ان يستمر الانسان في شرب كميه قليله من الماء كل 20 دقيقه ثم شرب الماء مفيد جدا لتنظيف الكلى من المشروبات الملونه والتخلص منها
ابو محمد
الحمد لله على السلامه ..
سعيد
غير صحيح الإعلان كاذب و دعايه فاشله. لا توجد مقارنه بين لاندكروزر و لا لكزس بالسياره اللي عارضينها. هذي واضح صيني و لا يوجد كوالتي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أفا وأنا فرحت بغيت أقولك عطيني سنابك😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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