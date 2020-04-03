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الأعداد السابقة للصحيفة

معهد الإدارة العامة يوفر وظائف إدارية شاغرة

Time منذ 27 دقيقة
Views 1331
معهد الإدارة العامة يوفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف معهد الإدارة العامة، اليوم الجمعة، عن وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء للعمل في منطقة الرياض بمسمى وظيفي مستشار الدراسة بالخارج.

واشترط المعهد، درجة الماجستير في أي مجال، الحد الأدنى لمدة سنة واحدة من الخبرة العملية في التعليم في الخارج، وخدمات الطلاب الدوليين، وشؤون الطلاب، وخدمات الطلاب الدوليين، وتقديم المشورة أو المجال ذي الصلة.

ومن بين الشروط، المعرفة والخبرة في تطوير البرامج الأكاديمية وبرامج المنح الدراسية، خبرة في الدراسة أو العيش أو العمل في الخارج، ويفضل أن يكون ذلك في الشرق الأوسط ولكن غير مطلوب، ومهارات اتصال شفهية وخطية ممتازة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المعرفة بنظم التعليم العالي الدولية، شهادة TEFL أو ما يعادلها (120-180 ساعة) أو 1 سنة خبرة في تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، 3-5 سنوات خبرة العمل ذات الصلة في دور إداري المفضل، خبرة في العمل مع الطلاب السعوديين سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الخارج؛ بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا

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أحدث التعليقات

ابو محمد
ههههههههههههه .. .. مشي حالك ..
ابو عمار
المفروض ان يستمر الانسان في شرب كميه قليله من الماء كل 20 دقيقه ثم شرب الماء مفيد جدا لتنظيف الكلى من المشروبات الملونه والتخلص منها
ابو محمد
الحمد لله على السلامه ..
سعيد
غير صحيح الإعلان كاذب و دعايه فاشله. لا توجد مقارنه بين لاندكروزر و لا لكزس بالسياره اللي عارضينها. هذي واضح صيني و لا يوجد كوالتي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أفا وأنا فرحت بغيت أقولك عطيني سنابك😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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