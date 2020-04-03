إيرادات مانشستر يونايتد الأعلى في الدوري الإنجليزي

وحصل ليفربول الذي على 455 مليون جنيه إسترليني؛ فيما أحرز تشيلسي 448 مليون جنيه إسترليني وحل رابعا وآرسنال على 389 مليون جنيه إسترليني وحل خامسا فيما جمع توتنهام مبلغ 379 مليون جنيه إسترليني وجاء سادسا.
وتفوق الستة الكبار، بشكل كبير على بقية فرق الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تجاوزا كلهم مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني وهي أرقام مالية كبيرة؛ بينما يقود إيفرتون فرق الصف الثاني بجنيه 189 مليون جنيه استرليني محتلا المركز السابع وخلفه يأتي نيوكاسل بمبلغ 178 مليون جنيه إسترليني وويستهام يونايتد بـ177 مليون جنيه إسترليني.