نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

إيرادات مانشستر يونايتد الأعلى في الدوري الإنجليزي

Time منذ 15 دقيقة
Views 1198
إيرادات مانشستر يونايتد الأعلى في الدوري الإنجليزي

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحافية، أن مانشستر يونايتد يظل الفريق الأعلى عائدات من المبيعات السنوية في فرق الدوري الإنجليزي الممتاز رغم ابتعاده عن اللقب منذ 2013؛ حيث حصل على مبلغ 581 مليون جنيه إسترليني متفوقا على جاره مانشستر سيتي الذي حصل على 503 مليون جنيه إسترليني.

وحصل ليفربول الذي على 455 مليون جنيه إسترليني؛ فيما أحرز تشيلسي 448 مليون جنيه إسترليني وحل رابعا وآرسنال على 389 مليون جنيه إسترليني وحل خامسا فيما جمع توتنهام مبلغ 379 مليون جنيه إسترليني وجاء سادسا.

وتفوق الستة الكبار، بشكل كبير على بقية فرق الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تجاوزا كلهم مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني وهي أرقام مالية كبيرة؛ بينما يقود إيفرتون فرق الصف الثاني بجنيه 189 مليون جنيه استرليني محتلا المركز السابع وخلفه يأتي نيوكاسل بمبلغ 178 مليون جنيه إسترليني وويستهام يونايتد بـ177 مليون جنيه إسترليني.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نجاة محمد
ما قصرتم و ربنا يحفظ الجميع
الملل
طيب كثير ممن اصيبو بالمرض وماتو ليسو لهم لحيه
M
الله يحفظ ملكنا وولي عهده..
نبيل
الدغيثر انسان صريح
استفسار مهم
*سوق الجملة

أخر الأخبار

إيرادات مانشستر يونايتد الأعلى في الدوري الإنجليزي
إيرادات مانشستر يونايتد الأعلى في الدوري الإنجليزي
Time منذ 15 دقيقة Views 1198
«كورونا» يدفع عروسين للاستعانة بمدعوين مزيفين (صورة)
«كورونا» يدفع عروسين للاستعانة بمدعوين مزيفين (صورة)
Time منذ 36 دقيقة Views 409
مواطن يروي تفاصيل تعافيه من فيروس كورونا بالطائف
مواطن يروي تفاصيل تعافيه من فيروس كورونا بالطائف
Time منذ 53 دقيقة Views 1682
إصابة ممثلة تركية شابة بالفيروس المستجد
إصابة ممثلة تركية شابة بالفيروس المستجد
Time منذ ساعة Views 1313
بدء العمل في سوق الخضار والفواكه المؤقت بالخبر
بدء العمل في سوق الخضار والفواكه المؤقت بالخبر
Time منذ ساعة Views 1643
متطلبات تقديم صحيفة الدعوى الإلكترونية
متطلبات تقديم صحيفة الدعوى الإلكترونية
Time منذ ساعتين Views 1683
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
Time منذ ساعتين Views 1538
محمد السويلم : مشكلة الاهلي في السنابات
محمد السويلم : مشكلة الاهلي في السنابات
Time منذ ساعتين Views 292
مصاب بالفيروس يخفي مرضه ليحضر ولادة زوجته
مصاب بالفيروس يخفي مرضه ليحضر ولادة زوجته
Time منذ ساعتين Views 1598
خرائط مسميات أحياء مكة متضمنة إحصائيات الخدمات الأساسية (صور)
خرائط مسميات أحياء مكة متضمنة إحصائيات الخدمات الأساسية (صور)
Time منذ ساعتين Views 2241