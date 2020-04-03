إيرادات مانشستر يونايتد الأعلى في الدوري الإنجليزي

وكالات (صدى):

أكدت تقارير صحافية، أن مانشستر يونايتد يظل الفريق الأعلى عائدات من المبيعات السنوية في فرق الدوري الإنجليزي الممتاز رغم ابتعاده عن اللقب منذ 2013؛ حيث حصل على مبلغ 581 مليون جنيه إسترليني متفوقا على جاره مانشستر سيتي الذي حصل على 503 مليون جنيه إسترليني.

وحصل ليفربول الذي على 455 مليون جنيه إسترليني؛ فيما أحرز تشيلسي 448 مليون جنيه إسترليني وحل رابعا وآرسنال على 389 مليون جنيه إسترليني وحل خامسا فيما جمع توتنهام مبلغ 379 مليون جنيه إسترليني وجاء سادسا.

وتفوق الستة الكبار، بشكل كبير على بقية فرق الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تجاوزا كلهم مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني وهي أرقام مالية كبيرة؛ بينما يقود إيفرتون فرق الصف الثاني بجنيه 189 مليون جنيه استرليني محتلا المركز السابع وخلفه يأتي نيوكاسل بمبلغ 178 مليون جنيه إسترليني وويستهام يونايتد بـ177 مليون جنيه إسترليني.