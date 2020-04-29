نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

وزارة الاتصالات تطلق «هاكاثون الأمل الدولي» وتوضح طريقة التسجيل

Time منذ ساعتين
Views 1707
وزارة الاتصالات تطلق «هاكاثون الأمل الدولي» وتوضح طريقة التسجيل

الرياض (صدى):

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم مبادرة هاكاثون الأمل الدولي (Hope Hackathon)، ضمن بطولة "لاعبون بلا حدود - من السعودية" وهي البطولة الأكبر في العالم للرياضات الإلكترونية والتي أطلقتها المملكة مؤخراً.

وتأتي الفعالية التي أطلقت بشراكة إستراتيجية مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية وشركة stc بهدف خلق نماذج أعمال مبتكرة جديدة، والخروج بحلول تساعد في تجاوز الأزمة الحالية ومواجهة الأزمات المستقبلية، وتشجيع الابتكارات الرقمية وإبراز القدرات والمهارات التقنية لدى شباب العالم في مواجهة جائحة فايروس كورونا.

ويستهدف الهاكاثون الذي سيبدأ التسجيل له من خلال زيارة الرابط : هنا ، في الثامن من مايو القادم، ومن خلال مساراته الثلاث الصحة الرقمية والألعاب الإلكترونية والترفيه المنزلي، مطوري ومصممي التطبيقات، ورواد الأعمال والمبكرين، والهواة والمحترفين في مجال الألعاب الإلكترونية على المستويين المحلي والعالمي، علاوةً على الخبراء والمهتمين في مسارات الهاكاثون.

وعن الهاكاثون أوضح وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية القدرات الرقمية الدكتور أحمد آل الثنيان أن الوزارة مع شركائها ومن خلال هذا الهاكاثون توظف إمكاناتها لدعم الجهود الرامية للتصدي لتحديات جائحة كوفيد -19، والاستعداد للتغيرات المستقبلية بالاعتماد على قدرات المواهب والكفاءات الشابة والعقول الواعدة على المستوى العالمي وتوظيف التقنية لتشكيل تصور استباقي للمستقبلين الصحي والترفيهي، مؤكداً حرص الوزارة على تحويل نتائج الهاكاثون إلى مشاريع رائعة - إن شاء الله - قادرة على منح البشرية المزيد من الأمل في مواجهات التحديات الحالية والمستقبلية.

من جهته اعتبر النائب الأعلى للرئيس للشؤون المؤسساتية في stc المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل أن مساهمة الشركة و مشاركتها في مبادرة هاكاثون الأمل الدولي (Hope Hackathon) تأتي انسجاماً مع دعم stc المتواصل في تحفيز رواد الأعمال و المبتكرين ضمن جهودها في تمكين التحول الرقمي وإثراء حياة المجتمع تحقيقاً لإستراتيجية الشركة "تجرأ" ولأهداف برنامج الشركة لتعزيز المحتوى المحلي "روافد" الذي يركز على دعم وبناء القدرات المحلية والابتكار.

وستحظى الفرق المشاركة في الهاكاثون والذي تشارك وتتعاون في تنظيمه أكثر من 15 جهة من القطاعين العام والخاص وبشراكات عالمية، وعلى مدى أيام انعقاده بالدعم من خلال أكثر من 20 ورشة عمل ولقاء متخصص في عدة مجالات من قبل خبراء عالميين تستهدف الوضع الحالي لمساهمة التقنيات الناشئة في حلول الأعمال ومستقبلها في خلق نماذج اعمال رقمية جديدة، حيث سيتم تقديمها من نخبة في الخبراء المتخصصين في كل المجالات والتقنيات، وصولاً إلى احتضان المشاريع الفائزة التي سيحصل أصحابها على جوائز مالية تصل قيمتها إلى مليون ريال، حيث سيتم تكريم الفائزين الخمس الأوائل في كل مسار من المسارات الثلاثة، حيث سيحظى صاحب المركز الأول بجائزة قدرها 100.000 ريال في كل مسار، بينما سيحصل الثاني على جائزة قدرها 85.000 في كل مسار ، وسيحصل الثالث على جائزة قدرها 65.000 ريال في كل مسار ، فيما سينال الرابع جائزة قدرها 45.000 ريال في كل مسار ، فيما سيحصل صاحب المركز الخامس على جائزة قيمتها 35.000 ريال في كل مسار من المسارات الثلاثة .

ويتيح الهاكاثون للمشاركين فرصة للكوادر الشابة الواعدة لإبراز مهاراتهم وأفكارهم المستقبلية ومشاركة خبراتهم في توظيف التقنيات الناشئة وتطبيقها في وضع حلول جديدة للمسارات الثلاث المطروحة في الفعالية بما يسهم في تحقيق تقديم حلول مستدامة تعالج تحديات اليوم وتطلعات المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق المملكة لهاكاثون الأمل الدولي تأتي في إطار جهودها الرامية لتمكين المواهب المحلية والعالمية في ظل هذا الظرف الصحي الطارئ، وما يمر به العالم من تداعيات نتاجاً لذلك.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو وليد
البرفسور احمد قلت اللي ودي اقوله الفلاطزه ينطبق عليهم اذا انت اكرمت الكريم ملكته واذا انت اكرمت الحمار نهق
سلمان الروسان
يستاهل الخاين حسبي الله عليه اقسم بالله تجيني غصه لما اشاهد مواطن يتم استغلاله والضحك عليه من الاعداء في احد عاقل يترك وطنه وعائلته ويذهب في خدمة العدو لتدمير وطنه لماذا ؟ وطنا مو ناقص اعداء لدينا الملايين من الحاقدين والحاسدين والمقهورين من النعمه والخير اللي حنا فيه الله يحفظ وطنا وقادتنا وشعبنا الطيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
تقلب تقلب بشنطتك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ههههههههههههههههههههههه ليتك تدري ايش قال الطالب الزهراني يوم سمع قرار تعليق الدراسه
بدورحمدي
اشترولي سيارة

أخر الأخبار

بالصور..وصول 4 رحلات إلى مطاري الرياض والدمام
بالصور..وصول 4 رحلات إلى مطاري الرياض والدمام
Time منذ دقيقة Views 1035
بالفيديو..الفنان تامر هجرس: " زوجتي جميلة ولازم أفرجها للناس "
بالفيديو..الفنان تامر هجرس: " زوجتي جميلة ولازم أفرجها للناس "
Time منذ 36 دقيقة Views 1562
بالفيديو..المشردون في أمريكا يحولون عربات " المترو " سكنًا لهم
بالفيديو..المشردون في أمريكا يحولون عربات " المترو " سكنًا لهم
Time منذ 49 دقيقة Views 302
بالفيديو..كامل الخطي يكشف تفاصيل أول عمل يساري منظم في المملكة
بالفيديو..كامل الخطي يكشف تفاصيل أول عمل يساري منظم في المملكة
Time منذ ساعة Views 1956
تعليق جامعة الأمير سلطان على إساءة طالب فلسطيني للمملكة
تعليق جامعة الأمير سلطان على إساءة طالب فلسطيني للمملكة
Time منذ ساعة Views 3713
" مصر للطيران " تفتح باب الحجز بصورة مبدئية
" مصر للطيران " تفتح باب الحجز بصورة مبدئية
Time منذ ساعة Views 2235
أول عملية لمصابة بالكورونا في عرعر
أول عملية لمصابة بالكورونا في عرعر
Time منذ ساعتين Views 2567
شاهد كيف عبر طفل صيني عن فرحته بالعودة إلى المدرسة
شاهد كيف عبر طفل صيني عن فرحته بالعودة إلى المدرسة
Time منذ ساعتين Views 761
خالد الشعلان : نادي الاتحاد الان يصارع على الهبوط
خالد الشعلان : نادي الاتحاد الان يصارع على الهبوط
Time منذ ساعتين Views 266
انتحار رجل أعمال شهير لمروره بضائقة مالية
انتحار رجل أعمال شهير لمروره بضائقة مالية
Time منذ ساعتين Views 1429