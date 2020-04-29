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الأعداد السابقة للصحيفة

الجوازات تنهي إجراءات سفر أولى رحلات مبادرة "عودة" والمتجهة إلى مانيلا

Time منذ 3 ساعات
Views 1933
الجوازات تنهي إجراءات سفر أولى رحلات مبادرة "عودة" والمتجهة إلى مانيلا

الرياض (صدى):
إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- ، بإطلاق مبادرة " عودة " التي تمكّن وبشكل استثنائي من يرغب من المقيمين الموجودين داخل المملكة حاملي تأشيرة (الخروج والعودة، الخروج النهائي، الزيارة بكافة أنواعها، السياحة) من السفر جواً لبلدانهم، من خلال تقديم طلبات العودة إلكترونياً عبر منصة "أبشر " ؛ فقد أنهت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الأربعاء الموافق 1441/9/6هـ إجراءات مغادرة أولى الرحلات المخصصة لذلك ، والمتجهة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا وعلى متنها (296) راكباً، وتسهيل إجراءات مغادرتهم عبر الصالة رقم ( 1 ) بجوازات المطار.

وقامت الجوازات بالتنسيق والتعاون مع الجهات التشغيلية المعنية بمطار الملك خالد الدولي بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا أثناء إجراءات المغادرة للمسافرين .

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أحدث التعليقات

ابو وليد
البرفسور احمد قلت اللي ودي اقوله الفلاطزه ينطبق عليهم اذا انت اكرمت الكريم ملكته واذا انت اكرمت الحمار نهق
سلمان الروسان
يستاهل الخاين حسبي الله عليه اقسم بالله تجيني غصه لما اشاهد مواطن يتم استغلاله والضحك عليه من الاعداء في احد عاقل يترك وطنه وعائلته ويذهب في خدمة العدو لتدمير وطنه لماذا ؟ وطنا مو ناقص اعداء لدينا الملايين من الحاقدين والحاسدين والمقهورين من النعمه والخير اللي حنا فيه الله يحفظ وطنا وقادتنا وشعبنا الطيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
تقلب تقلب بشنطتك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ههههههههههههههههههههههه ليتك تدري ايش قال الطالب الزهراني يوم سمع قرار تعليق الدراسه
بدورحمدي
اشترولي سيارة

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