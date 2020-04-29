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حسم الجدل حول موعد استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة

Time منذ ساعة
Views 1899
حسم الجدل حول موعد استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة

الرياض (صدى):
حسمت مديرية الجوازات الجدل حول موعد استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة.

وأوضحت الجوازات في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر ":" سيتم الإعلان عن إستئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد، علماً أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية علماً أنه لا يمكن تجديد هوية مقيم والمستفيد خارج المملكة ".

وجاء ذلك ردا على استفسار أحد متابعيها عبر موقع " تويتر " الذي قال:" سائق خاص سافر إلى بلده إجازة تنتهي تأشيرة الخروج والعودة في بنهاية هذا الشهر وتنتهي إقامته في 20 شوال 1441 هل استطيع تمديد تأشيرة العودة؟ وهل يمكن تجديد إقامته وهو مسافر ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفيه .. آمين ..
البرفسور احمد
كلاهما....
ابو محمد 😎
مالت عليك انت وابنك ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههه .. .. الله يرحم الحال ..
ابو محمد 😎
هههههههههههههههه .. .. بروتين القراده واصل حده عند الشبل ..

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