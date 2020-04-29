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"سكني" يطلق مشروعا جديدا في جدة يوفر أكثر من 800 وحدة

Time منذ 56 دقيقة
Views 1559
"سكني" يطلق مشروعا جديدا في جدة يوفر أكثر من 800 وحدة

الرياض (صدى):
أضاف برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان مشروعاً سكنياً جديداً تحت الإنشاء في محافظة جدة "جدة جاردنز"، ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص يوفر 828 وحدة من نوع شقة، ليرتفع بذلك عدد المشاريع تحت الإنشاء التي تشهد منطقة مكة المكرمة تنفيذها إلى 17 مشروعاً، توفر أكثر من 65 ألف وحدة متنوعة منها 11 مشروعاً في محافظة جدة، يأتي ذلك استمراراً لجهود البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية منازلها ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة واستحقاق فوري دون انتظار ضمن خيارات سكنية متنوعة تلائم جميع احتياجات الأسر في جميع مناطق المملكة.

ودعا برنامج "سكني" جميع المستفيدين الراغبين في التملك في محافظة جدة إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونياً على الرابط (هنا)، أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد لخِدْمات المستفيدين 199090 للإجابة على جميع الاستفسارات حول المشاريع كافة.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي أن مشروع "جدة جاردنز" يقع في وسط مدينة جدة على امتداد طريق الملك خالد على مساحة تصل إلى 44 ألف متر مربع، ويضم نحو 12 برجاً سكنياً يُوفرّ 828 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع شقة، فيما يصل مساحة مسطح البناء للشقة لنحو 200 متر مربع للوحدة، وتبدأ أسعارها من 702 ألف ريال وبأقساط شهرية مُيسرة.

وأشار برنامج "سكني" إلى أن هذا المشروع يمتاز لكونه مدينة سكنية مُصغرة مُتكاملة الخِدْمات والبنية التحتية والخِدْمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلته وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوفر الخِدْمات والمرافق العامة، مبيّناً أنه يأتي امتداداً لنحو 75 مشروعاً تحت الإنشاء أعلن عنها البرنامج خلال الفترة الماضية، توفر أكثر من 134 ألف وحدة سكنية متنوعة في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، بهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة -.

يذكر أن برنامج "سكني" أعلن مطلع العام الجاري عن استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 من مختلف الحلول السكنية والتمويلية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة، بعد أن حقّق أرقامًا قياسية بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفيه .. آمين ..
البرفسور احمد
كلاهما....
ابو محمد 😎
مالت عليك انت وابنك ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههه .. .. الله يرحم الحال ..
ابو محمد 😎
هههههههههههههههه .. .. بروتين القراده واصل حده عند الشبل ..

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