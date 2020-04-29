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قلم حر
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في مشهد روحاني رجل أمن يقرأ القرآن بالحرم المكي
منذ ساعة
780
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفيه .. آمين ..
البرفسور احمد
كلاهما....
ابو محمد 😎
مالت عليك انت وابنك ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههه .. .. الله يرحم الحال ..
ابو محمد 😎
هههههههههههههههه .. .. بروتين القراده واصل حده عند الشبل ..
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