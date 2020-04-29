سالم الدوسري يقترب من الدوري الإنجليزي

نواف السالم (صدى):

قالت مصادر إن نجم الهلال سالم الدوسري اقترب من الانتقال إلى صفوف نادي نيوكاسل.

ويأتي اقتراب اللاعب من النادي الإنجليزي عقب استحواذ المملكة على النادي مؤخرًا.