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وزير الثقافة تعليقا على اللوحة التي تصدرت مكتب ولي العهد: "تستاهل يا جاسم"

Time منذ 8 دقائق
Views 1292
وزير الثقافة تعليقا على اللوحة التي تصدرت مكتب ولي العهد: "تستاهل يا جاسم"

الرياض (صدى):
علق وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، على ما أثير حول اللوحة التشكيلية التي تصدرت مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي جذبت الأنظار حولها خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وقال وزير الثقافة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر ":" سمو سيدي ولي العهد الداعم الأول للفنانين والمثقفين.. تستاهل يا جاسم ".

وكانت لوحة الفنان زمان جاس تصدرت الحائط في مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مما أثارت إعجاب وإشادة المواطنين بسبب دعم ولي العهد للفنانين والمثقفين.

ومن جهته، عقب الفنان زمان جاسم على الضجة الكبيرة التي أثيرت بشأن لوحته التي تصدرت مكتب ولي العهد، قائلا:" شرف وسعادة بالغة أن تكون إحدى لوحاتي معلقة في فضاء فيه سيدي سمو ولي العهد  الله يحفظك ".

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ نائب رئيس مجلس ا لوزراء ووزير الدفاع، ظهر  في مكتبه خلال مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء عن بُعد.

وتفاعل المواطنين بشكل كبير مع لوحة جذبت الأنظار داخل مكتب سموه، حيث تعود اللوحة إلى الفنان التشكيلي زمان جاسم، وهي لافته تؤكد دعم سموه لأبناء الوطن وتقدير ابداعهم وفنهم.

وكانت " صدى " نشرت قصة اللوحة التي ظهرت بمكتب ولي العهد خلال اجتماع الوزراء وأثارت ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
اللهم :- عفوك وهداك ولطفك ورضاك..
واضح*** وصريح***
الله أكبر،، زمااااااااااااان وأهازيج زمااااااان، يامصلي زيد النبي صلاة..
واضح*** وصريح***
المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب يملك فكر تكتيكي،ويعمل تجانس بين المراكز،وتدوير بين اللاعبين خاصة في مناطق الأطراف فالفريق..
بلبل البحر
الله يرحمها
عبدالله الناصر / حائل
طارق النوفل اتمنى ان تكون بخير في هذا الشهر الكريم ولكن الكابتون سامي لم ينجح في ادارة الهلال وفشل فشلا ذريعا فكيف به في نيوكاسل

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