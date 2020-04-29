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الاشتراطات البلدية للأسواق التجارية خلال أزمة الفيروس المستجد

Time منذ 36 دقيقة
Views 1376
الاشتراطات البلدية للأسواق التجارية خلال أزمة الفيروس المستجد

الرياض (صدى):
وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية اشتراطات للأسواق التجارية " المولات " خلال أزمة فيروس كورونا.

وتضمنت التزامات المركز التجاري التالي: إغلاق كافة أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض، تنشر لافتات إرشادية لضمان فهم الجميع التدابير والإجراءات الاحترازية بعدة لغات، منع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة.

وشملت أيضا: إعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، توفير المنظفات والمطهرات والكمامات القماشية، وأجهزة قياس الحرارة للعاملين، توفير غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه، تقليل عدد مستخدمي المصاعد بحيث لا يزيد عن 30 % من الطاقة الاستيعابية للمصعد مع إعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، تخفيض الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات بنسبة 50%.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
اللهم :- عفوك وهداك ولطفك ورضاك..
واضح*** وصريح***
الله أكبر،، زمااااااااااااان وأهازيج زمااااااان، يامصلي زيد النبي صلاة..
واضح*** وصريح***
المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب يملك فكر تكتيكي،ويعمل تجانس بين المراكز،وتدوير بين اللاعبين خاصة في مناطق الأطراف فالفريق..
بلبل البحر
الله يرحمها
عبدالله الناصر / حائل
طارق النوفل اتمنى ان تكون بخير في هذا الشهر الكريم ولكن الكابتون سامي لم ينجح في ادارة الهلال وفشل فشلا ذريعا فكيف به في نيوكاسل

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