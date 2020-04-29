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الأعداد السابقة للصحيفة

تخفيف قيود كورونا ينقذ النفط الأمريكي بشكل مؤقت

Time منذ 39 دقيقة
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تخفيف قيود كورونا ينقذ النفط الأمريكي بشكل مؤقت

وكالات (صدى):
شهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء ارتفاعًا أكثر من 10 % بعد أن زادت مخزونات الخام بالولايات المتحدة دون المتوقع وسجل البنزين تراجعا مفاجئا، مما عزز التفاؤل بأن استهلاك الوقود سيتعافى مع تخفيف بعض الدول الأوروبية والولايات الأمريكية إجراءات احتواء فيروس كورونا.

وانهارت أسعار الخام في وقت سابق هذا الشهر، مع انحدار الطلب العالمي على الوقود نحو 30% بسبب جهود كبح انتشار الفيروس.

وبغية تخفيف التخمة المتنامية، اتفقت دول رئيسية منتجة للنفط منتصف أبريل على خفض الإنتاج حوالي عشرة ملايين برميل يوميا.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 15.06 دولار للبرميل، حيث قفز 2.72 دولار بما يعادل 22%.

وأغلقت عقود خام برنت عند 22.54 دولار للبرميل، بارتفاع 2.08 دولار أو 10.2%.

وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكية 9 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 527.6 مليون برميل، وهو ما يقل حوالي سبعة ملايين برميل عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، حسبما قالته إدارة معلومات الطاقة.

والزيادة أقل بقليل من توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز"، والتي كانت عند ارتفاع قدره 10.6 مليون برميل.

وقال بوب يوجر، مدير العقود الآجلة لدى ميزوهو في نيويورك: "رقم النفط الخام هو رقم كبير في نهاية الأمر، لكنه ليس بضخامة أرقام الأسابيع الثلاثة الأخيرة".

وأوضح أن تباطؤ الزيادة يؤخر امتلاء منشآت التخزين الأمريكية، وهو ما سيدفع، إذا وقع، الأسعار للتهاوي مجددا إلى ما دون الصفر، مضيفا أن "موعد الأزمة الشاملة تأجل بعض الشيء."

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
اللهم :- عفوك وهداك ولطفك ورضاك..
واضح*** وصريح***
الله أكبر،، زمااااااااااااان وأهازيج زمااااااان، يامصلي زيد النبي صلاة..
واضح*** وصريح***
المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب يملك فكر تكتيكي،ويعمل تجانس بين المراكز،وتدوير بين اللاعبين خاصة في مناطق الأطراف فالفريق..
بلبل البحر
الله يرحمها
عبدالله الناصر / حائل
طارق النوفل اتمنى ان تكون بخير في هذا الشهر الكريم ولكن الكابتون سامي لم ينجح في ادارة الهلال وفشل فشلا ذريعا فكيف به في نيوكاسل

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