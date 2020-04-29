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متحدث جود الإسكان: 800 أسرة استفادت من دعم الإيجار(فيديو)

Time منذ 44 دقيقة
Views 1313
متحدث جود الإسكان: 800 أسرة استفادت من دعم الإيجار(فيديو)

الرياض (صدى):
أوضح ماجد أبا الخيل المتحدث باسم منصة جود الإسكان، أن المنصة تسعى لحوكمة وتوجيه المساهمات الخيرية في المجال السكني، وتقدم الدعم بشكل سريع وميسر للأسر المتعففة الأشد حاجة.

وقال أبا الخيل خلال برنامج " ياهلا " يجب أن يكون العقد موثق بشبكة إيجار لمعرفة أن عليه فواتير مستحقة، وأن تكون الاسرة ضمانية، وألا يكون قد سبق لها الاستفادة من برامج وزارة الإسكان.

وأضاف : عدد الأسر التي استفادت من دعم الإيجار 800 أسرة، وعدد الأسر التي تم توفير مسكن بالتمليك لها هي 480 أسرة، أي أن حوالي 7000 فرد في 1280 أسرة يعيشون الآن بأمان واستقرار في مساكنهم.

وتابع أبا الخيل : وزارة الإسكان مستمرة في تقديم خدماتها للأسر والمستفيدين عبر تطبيق سكني والموقع الإلكتروني، واتصالات مركز العناية بالمستفيدين.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
اللهم :- عفوك وهداك ولطفك ورضاك..
واضح*** وصريح***
الله أكبر،، زمااااااااااااان وأهازيج زمااااااان، يامصلي زيد النبي صلاة..
واضح*** وصريح***
المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب يملك فكر تكتيكي،ويعمل تجانس بين المراكز،وتدوير بين اللاعبين خاصة في مناطق الأطراف فالفريق..
بلبل البحر
الله يرحمها
عبدالله الناصر / حائل
طارق النوفل اتمنى ان تكون بخير في هذا الشهر الكريم ولكن الكابتون سامي لم ينجح في ادارة الهلال وفشل فشلا ذريعا فكيف به في نيوكاسل

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