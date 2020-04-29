نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

"النيابة العامة" تباشر التحقيق بشأن قضية الفتاة غادين

Time منذ ساعة
Views 2828
Comment 2
"النيابة العامة" تباشر التحقيق بشأن قضية الفتاة غادين

الرياض (صدى):
أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة بالنيابة لإجراءات التحقيق بشأن القضية المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم "المغدورة غادين".

وأضاف، جرى الانتقال لموقع الحادثة من قبل المحقق المختص برفقة الطبيب الشرعي وفريق الأدلة الجنائية، ووقفوا على مشهد وجود فتاة تبلغ من العمر(١٥) عاماً ملقاة على الأرض داخل مجلس الضيافة بمنزل ذويها وقد فارقت الحياة. وأثبت تقرير الطب الشرعي الابتدائي وجود آثار ضرب بأماكن متفرقة من جسد المتوفاة وآثار حز غير مكتمل الاستدارة حول العنق، مع احتمالية حدوث الوفاة نتيجة الانتحار.

وأكد المصدر أنه تم استجواب الأب لقيام شبهة الإيذاء والضرب والحبس للمتوفاة، ومددت فترة توقيفه. كما تم تسجيل إفادة من يقطنون بالمنزل وكل من له علاقة بالواقعة.

وبين المصدر أنه صدر أمر النيابة العامة بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة على وجه اليقين، و طلب نتائج الفحوصات الشرعية لملابس المتوفاة وجهاز جوالها وكافة ما تم تحريزه من موقع الحادثة، وما زالت القضية تحت الإجراء.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
اللهم :- عفوك وهداك ولطفك ورضاك..
واضح*** وصريح***
الله أكبر،، زمااااااااااااان وأهازيج زمااااااان، يامصلي زيد النبي صلاة..
واضح*** وصريح***
المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب يملك فكر تكتيكي،ويعمل تجانس بين المراكز،وتدوير بين اللاعبين خاصة في مناطق الأطراف فالفريق..
بلبل البحر
الله يرحمها
عبدالله الناصر / حائل
طارق النوفل اتمنى ان تكون بخير في هذا الشهر الكريم ولكن الكابتون سامي لم ينجح في ادارة الهلال وفشل فشلا ذريعا فكيف به في نيوكاسل

أخر الأخبار

سالم الدوسري يقترب من الدوري الإنجليزي
سالم الدوسري يقترب من الدوري الإنجليزي
Time منذ 4 دقائق Views 1102
وزير الثقافة تعليقا على اللوحة التي تصدرت مكتب ولي العهد: "تستاهل يا جاسم"
وزير الثقافة تعليقا على اللوحة التي تصدرت مكتب ولي العهد: "تستاهل يا جاسم"
Time منذ 8 دقائق Views 1228
شاهد.. محمد الشامسي يعلق على لبس جلال الصلاة في فيديوهات
شاهد.. محمد الشامسي يعلق على لبس جلال الصلاة في فيديوهات
Time منذ 9 دقائق Views 1194
بالفيديو.. خروف يخترق منع التجوال في حائل بشكل كوميدي
بالفيديو.. خروف يخترق منع التجوال في حائل بشكل كوميدي
Time منذ 14 دقيقة Views 1367
محمد إمام يكشف حقيقة سلاحه في مسلسل "الاختيار": "كبرتوا الموضوع"
محمد إمام يكشف حقيقة سلاحه في مسلسل "الاختيار": "كبرتوا الموضوع"
Time منذ 18 دقيقة Views 1261
شاعرة : هذا هو الحل الجذري لحالة الفوضى في الميدان الثقافي
شاعرة : هذا هو الحل الجذري لحالة الفوضى في الميدان الثقافي
Time منذ 19 دقيقة Views 141
مزاح مع الفنان عبدالله السدحان خلف الكواليس
مزاح مع الفنان عبدالله السدحان خلف الكواليس
Time منذ 21 دقيقة Views 173
الجمهور السعودي قديماً
الجمهور السعودي قديماً
Time منذ 21 دقيقة Views 146
مالها نية تجلس في البيت
مالها نية تجلس في البيت
Time منذ 22 دقيقة Views 216
إيسايلا يدعو لوتشيسكو لمغادرة الهلال إلى تركيا
إيسايلا يدعو لوتشيسكو لمغادرة الهلال إلى تركيا
Time منذ 31 دقيقة Views 1442