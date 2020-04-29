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شاهد.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو لشبيهه ويطالبه بالتواصل معه
منذ ساعة
2809
الرياض (صدى):
نشر المستشار تركي آل الشيخ فيديو لشبيهه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر ".
وطالب تركي آل الشيخ بالتواصل معه، قائلًا تعليقًا على الفيديو الذي ظهر فيه شبيه : ياليت يتواصل معي.
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