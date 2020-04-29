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شاهد.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو لشبيهه ويطالبه بالتواصل معه

Time منذ ساعة
Views 2809
شاهد.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو لشبيهه ويطالبه بالتواصل معه

الرياض (صدى):
نشر المستشار تركي آل الشيخ فيديو لشبيهه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر ".

وطالب تركي آل الشيخ بالتواصل معه، قائلًا تعليقًا على الفيديو الذي ظهر فيه شبيه : ياليت يتواصل معي.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
اللهم :- عفوك وهداك ولطفك ورضاك..
واضح*** وصريح***
الله أكبر،، زمااااااااااااان وأهازيج زمااااااان، يامصلي زيد النبي صلاة..
واضح*** وصريح***
المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب يملك فكر تكتيكي،ويعمل تجانس بين المراكز،وتدوير بين اللاعبين خاصة في مناطق الأطراف فالفريق..
بلبل البحر
الله يرحمها
عبدالله الناصر / حائل
طارق النوفل اتمنى ان تكون بخير في هذا الشهر الكريم ولكن الكابتون سامي لم ينجح في ادارة الهلال وفشل فشلا ذريعا فكيف به في نيوكاسل

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