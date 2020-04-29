شاهد.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو لشبيهه ويطالبه بالتواصل معه

الرياض (صدى):

نشر المستشار تركي آل الشيخ فيديو لشبيهه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر ".

وطالب تركي آل الشيخ بالتواصل معه، قائلًا تعليقًا على الفيديو الذي ظهر فيه شبيه : ياليت يتواصل معي.