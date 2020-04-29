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بالفيديو.. تدفق سيول "تمنيه" في مشهد ساحر

Time منذ ساعة
Views 1802
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بالفيديو.. تدفق سيول "تمنيه" في مشهد ساحر

أبها (صدى):
وثق أحد المواطنين سيول تمنية ، بمنطقة عسير، اليوم الأربعاء، قبيل الإفطار،وهي تدفق مثل الشلالات.

ورصد الفيديو مشهد ساحر وروحاني للسيول مع اقتراب غروب الشمس في "تمنيه" بمناظرها الطبيعية الخلابة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
اللهم :- عفوك وهداك ولطفك ورضاك..
واضح*** وصريح***
الله أكبر،، زمااااااااااااان وأهازيج زمااااااان، يامصلي زيد النبي صلاة..
واضح*** وصريح***
المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب يملك فكر تكتيكي،ويعمل تجانس بين المراكز،وتدوير بين اللاعبين خاصة في مناطق الأطراف فالفريق..
بلبل البحر
الله يرحمها
عبدالله الناصر / حائل
طارق النوفل اتمنى ان تكون بخير في هذا الشهر الكريم ولكن الكابتون سامي لم ينجح في ادارة الهلال وفشل فشلا ذريعا فكيف به في نيوكاسل

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