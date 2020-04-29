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بالفيديو.. تدفق سيول "تمنيه" في مشهد ساحر
منذ ساعة
1802
1
أبها (صدى):
وثق أحد المواطنين سيول تمنية ، بمنطقة عسير، اليوم الأربعاء، قبيل الإفطار،وهي تدفق مثل الشلالات.
ورصد الفيديو مشهد ساحر وروحاني للسيول مع اقتراب غروب الشمس في "تمنيه" بمناظرها الطبيعية الخلابة.
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