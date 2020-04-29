بالفيديو.. تدفق سيول "تمنيه" في مشهد ساحر

أبها (صدى):

وثق أحد المواطنين سيول تمنية ، بمنطقة عسير، اليوم الأربعاء، قبيل الإفطار،وهي تدفق مثل الشلالات.

ورصد الفيديو مشهد ساحر وروحاني للسيول مع اقتراب غروب الشمس في "تمنيه" بمناظرها الطبيعية الخلابة.