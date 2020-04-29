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انتعاش الأسهم العالمية بفعل آمال جديدة في عقار محتمل لفيروس كورونا

Time منذ 12 دقيقة
Views 1215
انتعاش الأسهم العالمية بفعل آمال جديدة في عقار محتمل لفيروس كورونا

وكالات (صدى):
شهدت الأسهم الأمريكية، اليوم الأربعاء، افتتاحًا جيدًا مرتفعة، إثر ظهور أمل جديد بشأن علاج محتمل لمرض كوفيد-19، بالإضافة إلى تقارير أرباح قوية من بوينج وألفابت المجموعة الأم لشركة جوجل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي إلى 388.82 نقطة بما يعادل 1.61 % ليصل إلى 24490.37 نقطة، وكذلك ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 59.47 نقطة أو 2.08 % مسجلا 2922.86 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 194.97 نقطة أو 2.27 % إلى 8802.70 نقطة.

أما الأسهم الأوروبية، فشهدت ارتفاعًا أيضًا، وقفزت أسهم ايه.ام.اس لأجهزة الاستشعار بعد نتائج قوية، فيما أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1.8 بالمئة، مع صعود أسهم إيرباص عشرة بالمئة حتى مع تهاوي أرباحها الفصلية. وسجلت أسهم صانع الطائرات أعلى مستوياتها للجلسة بعد أن أعلنت منافستها الأمريكية بوينج عن خسائر ربع سنوية.

وصعدت أسهم عمالقة النفط بي.بي وتوتال ورويال داتش شل أكثر من ثلاثة بالمئة مع ارتفاع أسعار الخام بفضل زيادة دون المتوقع للمخزونات الأمريكية.

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أحدث التعليقات

نبيل
شخص واضح انه حااااااقد
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حلمت البارح أنه جالس على مكتبه وأخته جايبه ورقه وتناوله هذي أسماء الي قالو إنك مت😂😂😂😂
محمد
دعاء المسلمين والابرياء راحو ضحية بحروبكم . ماودنا يتاذي الشعب الامريكي بسبب حكومته
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجزاهم خير مو بعض الناس الي قاعده تسمم الكلاب وتضربها على روسها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أعوذ باالله من البخل

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