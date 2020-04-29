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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. مسجد قصر الشريعة بالهياثم ضمن مشروع ولي العهد لترميم المساجد التاريخية

Time منذ 12 دقيقة
Views 1248
بالصور.. مسجد قصر الشريعة بالهياثم ضمن مشروع ولي العهد لترميم المساجد التاريخية

الهياثم (صدى):
يقع مسجد قصر الشريعة التاريخي بمدينة الهياثم غرب محافظة الخرج جنوب مدينة الرياض، ويعود تاريخ إنشائه إلى نحو عام 1338هـ ، وهو ضمن مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدا في 10 مناطق.

و المسجد من أبرز المباني التراثية بمدينة الهياثم، وترجع الأهمية التاريخية له كونه يتبع لقصر الشريعة المكون من كل من قصر سعود الكبير وقصر البجادي.

وكان إنشاء المسجد والمنطقة المحيطة به في عهد الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - بعد أن تأسست البلدة القديمة بالهياثم عام 1338هـ حيث كانت الهياثم موطنا للعديد من الأسر القديمة.

ويعد مسجد قصر الشريعة التاريخي بجانب كونه مكانًا للصلاة والعبادة منارة ثقافية وعلمية لأهالي القرية، ويعقد فيه العديد من الدروس والمحاضرات وكان أهالي القرية يتعلمون فيه الكتابة والقرآن الكريم، ظلت الصلاة تقام في المسجد حتى خروج السكان من البلدة إلى المخططات الحديثة.

ويقع مسجد قصر الشريعة تحديدًا بمدينة الهياثم، ويبعد نحو 3كم جنوب شرق المدينة، ويتميز ببنائه على الطراز النجدي المكون من الطين والحجر وسقفه مبني من خشب الأثل وسعف النخيل .

وتبلغ مساحة المسجد الحالية (314م2) ، ويتسع لنحو (90) مصليًا ، ويتكون من بيت المسجد من بيت للصلاة (6.35*14.42م) وسرحة (14.70*7م) وخلوة (5.60*14.65م).

ويضم مسجد قصر الشريعة التاريخي بعد تطويره في وقتنا الحالي بيت الصلاة والسرحة والخلوة ودورات مياه ومواضئ للرجال والنساء ، وتبلغ مساحته (371م2) ، ويتسع لـ (150) مصليًا.

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أحدث التعليقات

نبيل
شخص واضح انه حااااااقد
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حلمت البارح أنه جالس على مكتبه وأخته جايبه ورقه وتناوله هذي أسماء الي قالو إنك مت😂😂😂😂
محمد
دعاء المسلمين والابرياء راحو ضحية بحروبكم . ماودنا يتاذي الشعب الامريكي بسبب حكومته
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجزاهم خير مو بعض الناس الي قاعده تسمم الكلاب وتضربها على روسها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أعوذ باالله من البخل

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