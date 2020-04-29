نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

لاعب كولومبي يفتح النار على محترف الهلال جوستافو بسبب تصرف غريب

Time منذ 45 دقيقة
Views 1617
لاعب كولومبي يفتح النار على محترف الهلال جوستافو بسبب تصرف غريب

ماجد محمد (صدى):
كشف لاعب الكرة الطائرة، الكولومبي أندرياس بيزا، عن غضبه وصدمته الكبيرة مما قام به محترف نادي الهلال، جوستافو كويلار لاعب الهلال.

وقال بيزا في تصريحات نقلتها شبكة “bolavip” “: لم يكن لدي بالفعل معلومات حول هذه الرحلة، ولم أكن أعرف أن الحكومة الكولومبية أعطت الضمان الذي يمكننا الدخول به إلى البلاد. لقد فوجئت ، لم يكن لدي معلومات بأن غوستافو غادر البلاد وكان في طريقه إلى كولومبيا. غادر كويلار المجموعة الخاصة بنا على تطبيق “واتساب” دون أن ينبس ببنت شفة".

وتابع : "كان لدينا مشكلتان: إذن الحكومة الكولومبية للدخول والميزانية التي يجب إعطاؤها للصعود على متن الطائرة. لا أعرف ما إذا كان ذلك قاده أيضًا إلى القول إنه لا يمكن لأي شخص آخر الدفع في ذلك الوقت. لا أعرف حقًا ، ولكن لا أحد في المجموعة يمكنه دفع 9850 يورو. إذا دفع نادي الهلال ثمن رحلة العودة فلن يكون لدي الكثير لأقوله، في النهاية هي أموالهم وعلى احترام ذلك. ولكن إذا كانت الحكومة الكولومبية هي التي دفعت ثمن ذلك فإنها ستكون صفعة كبرى".

واختتم قائلا "لن أضع الكلمات في فمه، والتي لم أسمعها ، في النهاية هي أمواله. كان لديه عائلته وقرر مغادرة البلاد. في كولومبيا في بعض الأحيان يبدو أن لاعب كرة القدم أهم من أي رياضي آخر. بالنسبة لهم لا يهم الكولومبيين الذين بقوا هنا. نحتاج إلى دعم من وسائل الإعلام لأن لاعبي كرة القدم هم كولومبيون مثلنا".

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نبيل
شخص واضح انه حااااااقد
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حلمت البارح أنه جالس على مكتبه وأخته جايبه ورقه وتناوله هذي أسماء الي قالو إنك مت😂😂😂😂
محمد
دعاء المسلمين والابرياء راحو ضحية بحروبكم . ماودنا يتاذي الشعب الامريكي بسبب حكومته
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجزاهم خير مو بعض الناس الي قاعده تسمم الكلاب وتضربها على روسها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أعوذ باالله من البخل

أخر الأخبار

الشرطة تقبض على عامل توصيل عبث بالقمامة قبل تسليم الطلب
الشرطة تقبض على عامل توصيل عبث بالقمامة قبل تسليم الطلب
Time منذ 48 ثانية Views 7
بالفيديو.. ظهور أجسام مضيئة في سماء المملكة تثير ذهول المواطنين
بالفيديو.. ظهور أجسام مضيئة في سماء المملكة تثير ذهول المواطنين
Time منذ دقيقة Views 1027
توسعة الحرم الأولى استغرقت 20 عامًا ومُنح شرف التكليف بها لمحمد بن لادن
توسعة الحرم الأولى استغرقت 20 عامًا ومُنح شرف التكليف بها لمحمد بن لادن
Time منذ 3 دقائق Views 1080
بالفيديو.. تدفق سيول "تمنيه" في مشهد ساحر
بالفيديو.. تدفق سيول "تمنيه" في مشهد ساحر
Time منذ 4 دقائق Views 1117
انتعاش الأسهم العالمية بفعل آمال جديدة في عقار محتمل لفيروس كورونا
انتعاش الأسهم العالمية بفعل آمال جديدة في عقار محتمل لفيروس كورونا
Time منذ 11 دقيقة Views 1210
بالصور.. مسجد قصر الشريعة بالهياثم ضمن مشروع ولي العهد لترميم المساجد التاريخية
بالصور.. مسجد قصر الشريعة بالهياثم ضمن مشروع ولي العهد لترميم المساجد التاريخية
Time منذ 12 دقيقة Views 1241
سعر برميل النفط الأمريكي يرتفع بأكثر من 30%
سعر برميل النفط الأمريكي يرتفع بأكثر من 30%
Time منذ 22 دقيقة Views 1311
طارق النوفل يكشف ترشح سامي الجابر لتولي منصب بـ نيوكاسل
طارق النوفل يكشف ترشح سامي الجابر لتولي منصب بـ نيوكاسل
Time منذ 32 دقيقة Views 1616
مواطن يوثق وافدين بـ "صناعية ينبع" يتعاملون مع الشاحنات الأجنبية والمخالفة للأوزان (فيديو)
مواطن يوثق وافدين بـ "صناعية ينبع" يتعاملون مع الشاحنات الأجنبية والمخالفة للأوزان (فيديو)
Time منذ 35 دقيقة Views 1647
لاعب كولومبي يفتح النار على محترف الهلال جوستافو بسبب تصرف غريب
لاعب كولومبي يفتح النار على محترف الهلال جوستافو بسبب تصرف غريب
Time منذ 45 دقيقة Views 1617