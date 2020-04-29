لاعب كولومبي يفتح النار على محترف الهلال جوستافو بسبب تصرف غريب

ماجد محمد (صدى):

كشف لاعب الكرة الطائرة، الكولومبي أندرياس بيزا، عن غضبه وصدمته الكبيرة مما قام به محترف نادي الهلال، جوستافو كويلار لاعب الهلال.

وقال بيزا في تصريحات نقلتها شبكة “bolavip” “: لم يكن لدي بالفعل معلومات حول هذه الرحلة، ولم أكن أعرف أن الحكومة الكولومبية أعطت الضمان الذي يمكننا الدخول به إلى البلاد. لقد فوجئت ، لم يكن لدي معلومات بأن غوستافو غادر البلاد وكان في طريقه إلى كولومبيا. غادر كويلار المجموعة الخاصة بنا على تطبيق “واتساب” دون أن ينبس ببنت شفة".

وتابع : "كان لدينا مشكلتان: إذن الحكومة الكولومبية للدخول والميزانية التي يجب إعطاؤها للصعود على متن الطائرة. لا أعرف ما إذا كان ذلك قاده أيضًا إلى القول إنه لا يمكن لأي شخص آخر الدفع في ذلك الوقت. لا أعرف حقًا ، ولكن لا أحد في المجموعة يمكنه دفع 9850 يورو. إذا دفع نادي الهلال ثمن رحلة العودة فلن يكون لدي الكثير لأقوله، في النهاية هي أموالهم وعلى احترام ذلك. ولكن إذا كانت الحكومة الكولومبية هي التي دفعت ثمن ذلك فإنها ستكون صفعة كبرى".

واختتم قائلا "لن أضع الكلمات في فمه، والتي لم أسمعها ، في النهاية هي أمواله. كان لديه عائلته وقرر مغادرة البلاد. في كولومبيا في بعض الأحيان يبدو أن لاعب كرة القدم أهم من أي رياضي آخر. بالنسبة لهم لا يهم الكولومبيين الذين بقوا هنا. نحتاج إلى دعم من وسائل الإعلام لأن لاعبي كرة القدم هم كولومبيون مثلنا".