معدل انتشار "كورونا" في المملكة يقترب من منطقة الأمان

عادل الحربي (صدى):

كشف استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي أن معدل انتشار العدوى في دورته 11 هبط إلى R0=1.12 في المملكة.

وأوضح أن الهبوط حاد ويجعلنا قريبين من الدخول لمنطقة الأمان R0<1، مضيفا :" لا عجب أن جاءت الأوامر الملكية الكريمة برفع منع التجول الجزئي بعد ٤ دورات من تحديد مناطق التفشي والمسح النشط مشيراً أن المسؤولية علينا كبيرة بالتباعد ولبس الكمامات القماشية".

وتابع :"متى ما أصبح المعدل (R0<1)؛ أي أقل من 1، وهذا يعني وصلنا إلى مرحلة (تسطيح المنحنى) ويبدأ بالتناقص ومتى أصبح معدل الحالات في الدورة الوبائية الحالية أقل من السابقة فهذا يعني أننا بدأنا في مرحلة التعافي، ونظامنا الصحي لديه القدرة على استيعاب الكثير من الحالات ونحن كمجتمع أصبحنا أكثر وعياً بمعرفة انتقال الفيروس وطرق الحماية منه واستمرارنا على التباعد الاجتماعي".