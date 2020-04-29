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الأعداد السابقة للصحيفة

معدل انتشار "كورونا" في المملكة يقترب من منطقة الأمان

Time منذ ساعة
Views 2451
Comment 6
معدل انتشار "كورونا" في المملكة يقترب من منطقة الأمان

عادل الحربي (صدى):
كشف استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي أن معدل انتشار العدوى في دورته 11 هبط إلى R0=1.12 في المملكة.

وأوضح أن الهبوط حاد ويجعلنا قريبين من الدخول لمنطقة الأمان R0<1، مضيفا :" لا عجب أن جاءت الأوامر الملكية الكريمة برفع منع التجول الجزئي بعد ٤ دورات من تحديد مناطق التفشي والمسح النشط مشيراً أن المسؤولية علينا كبيرة بالتباعد ولبس الكمامات القماشية".

وتابع :"متى ما أصبح المعدل (R0<1)؛ أي أقل من 1، وهذا يعني وصلنا إلى مرحلة (تسطيح المنحنى) ويبدأ بالتناقص ومتى أصبح معدل الحالات في الدورة الوبائية الحالية أقل من السابقة فهذا يعني أننا بدأنا في مرحلة التعافي، ونظامنا الصحي لديه القدرة على استيعاب الكثير من الحالات ونحن كمجتمع أصبحنا أكثر وعياً بمعرفة انتقال الفيروس وطرق الحماية منه واستمرارنا على التباعد الاجتماعي".

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أحدث التعليقات

نبيل
شخص واضح انه حااااااقد
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حلمت البارح أنه جالس على مكتبه وأخته جايبه ورقه وتناوله هذي أسماء الي قالو إنك مت😂😂😂😂
محمد
دعاء المسلمين والابرياء راحو ضحية بحروبكم . ماودنا يتاذي الشعب الامريكي بسبب حكومته
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجزاهم خير مو بعض الناس الي قاعده تسمم الكلاب وتضربها على روسها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أعوذ باالله من البخل

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