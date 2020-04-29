زجاجة كولا لحل تآكل بطارية السيارة

علي القحطاني (صدى):

قد تعاني في سيارتك وأنت تسير على طريق طويل أو خلال السفر، لتآكل البطارية وضعفها في توصيل الطاقة، فمن المعروف أن البطارية تعمل على نقل الطاقة من أحد أطرافها إلى الآخر مكونة تيارًا كهربائيًا من الممكن استخدامه في إمداد الأجهزة بالطاقة.

وتعد بطارية السيارة من أهم المعدات اللازمة لتشغيلها، فهي تقوم بإرسال طاقة إلى شمعات الإشعال المسؤولة عن بدء عمليات حرق الوقود، كما تقوم بإرسال الطاقة اللازمة لكل من أنظمة الضوء والراديو ومكيف الهواء.

هناك حل بسيط إذا كانت بطارية السيارة فارغة نتيجة تآكل أطرافها: قم بفتح علبة من الكولا وصبها مباشرة على أطراف البطارية، وسيعمل الحمض الموجود في الكولا على التخلص من التآكل، مما يعمل على تحسين اتصالك واحتمالات بدء التشغيل السريع بنجاح.

بمجرد وصولك إلى المنزل، مرر الماء فوق البطارية لإزالة بقايا الكولا وتجفيفها بقطعة قماش قديمة.

يذكر أن تآكل توصيلات البطارية يترتب عليه فشل شحن البطارية أثناء القيادة، كما تمنع هذه التآكلات أيضًا نقل التيارات الكهربائية بكفاءة.