الهلال يضع عينه على كودجو فو دوه

ماجد محمد (صدى):

كشفت مصادر عن سعي إدارة نادي الهلال إلى تدعيم صفوف الفريق بالاستعانة بأحد لاعبي العين الإماراتي.

وقالت المصادر إن نادي الهلال يرغب في التعاقد مع مهاجم نادي العين الإماراتي اللاعب كودجو فو دوه لابا.