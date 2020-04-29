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الهلال يضع عينه على كودجو فو دوه
منذ ساعتين
1787
ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر عن سعي إدارة نادي الهلال إلى تدعيم صفوف الفريق بالاستعانة بأحد لاعبي العين الإماراتي.
وقالت المصادر إن نادي الهلال يرغب في التعاقد مع مهاجم نادي العين الإماراتي اللاعب كودجو فو دوه لابا.
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أحدث التعليقات
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حلمت البارح أنه جالس على مكتبه وأخته جايبه ورقه وتناوله هذي أسماء الي قالو إنك مت😂😂😂😂
محمد
دعاء المسلمين والابرياء راحو ضحية بحروبكم . ماودنا يتاذي الشعب الامريكي بسبب حكومته
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجزاهم خير مو بعض الناس الي قاعده تسمم الكلاب وتضربها على روسها
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أعوذ باالله من البخل
محمد
ادفع اتطبع واصير كلب وفئ اكثر الممثلين كذا
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