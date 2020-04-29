نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

قيادة السيارة تسبب العقم والتواء العمود الفقري

Time منذ 6 أيام
Views 2003
قيادة السيارة تسبب العقم والتواء العمود الفقري

أميرة خالد (صدى):
أثبتت الدراسات أن الحرارة الزائدة في أنظمة تدفئة داخل مقاعد السيارات الحديثة تسبب العقم عند الرجال.

وقالت دراسة حديثة في الخصوبة والعقم أنه عندما جلس الرجال الأصحاء لمدة 90 دقيقة في مقعد يمكن التحكم بدرجة حرارته حدثت لهم تغيرات جسدية غريبة.

وقفزت درجة حرارة كيس الصفن إلى 99 درجة فهرنهايت، وهي أعلى بأربع درجات من درجة الحرارة المثلى لإنتاج الحيوانات المنوية، مما يترتب عليه موتها.

ويجب اتباع الخطوات التالية : اشعل أضواء السيارة في النهار، ويسخر الكثيرون عادة من السائقين الذين يشعلون أضواء سياراتهم خلال النهار، لكن دراسة كندية منذ عام 1994 وجدت فائدة هامة لهذا الأمر في منع الحوادث.

وأثبتت الدراسة أن الأشخاص الذين يقودون السيارة مع إضاءة مصابيحهم الأمامية خلال ساعات النهار لديهم خطر أقل بنسبة 11% من التعرض لحادث سير مع سيارة أخرى.

ويقضي الرجل العادي 67 دقيقة كل يوم خلف عجلة القيادة، ترفع المحفظة السميكة في جيبك الخلفي إحدى الوركين فوق الآخر، فتلوي العمود الفقري وتجهد أسفل ظهرك.

وقدر يترتب عليه وقوع ضغط قوي على العصب الوركي، وهو مصدر شائع لآلام أسفل الظهر، وفقًا لما حذر منه الأطباء في جامعة واترلو بأونتاريو.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎
خيزروه باالخيزران ...
ابو محمد 😎
خيزروه باالخيزران ...
ابو محمد 😎
خيزروه باالخيزران ...
زائر
اعوذ بالله شكلها مقزز

أخر الأخبار

شاهد.. فتاة من ذوي الهمم تنتقد مشهد انهيار محمود بو شهري بعد ولادة طفل له معاق
شاهد.. فتاة من ذوي الهمم تنتقد مشهد انهيار محمود بو شهري بعد ولادة طفل له معاق
Time منذ 46 ثانية Views 1007
قرارات مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء
قرارات مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء
Time منذ 14 دقيقة Views 1746
مانشستر يونايتد في مأزق بسبب هندرسون
مانشستر يونايتد في مأزق بسبب هندرسون
Time منذ 25 دقيقة Views 1257
إعلان تقويم التعليم عن الاختبار التحصيلي عن بُعد يثير تساؤلات الطلاب
إعلان تقويم التعليم عن الاختبار التحصيلي عن بُعد يثير تساؤلات الطلاب
Time منذ 33 دقيقة Views 1484
شرطة الرياض: القبض على شاب يحمل سلاحا رشاشا داخل المركبة ويتباهى به
شرطة الرياض: القبض على شاب يحمل سلاحا رشاشا داخل المركبة ويتباهى به
Time منذ 44 دقيقة Views 1815
مانشستر يونايتد يطالب لاعبيه بالعودة
مانشستر يونايتد يطالب لاعبيه بالعودة
Time منذ 52 دقيقة Views 1374
بالفيديو.. أحمد سعد: «بطلنا نتجوز فنانين»
بالفيديو.. أحمد سعد: «بطلنا نتجوز فنانين»
Time منذ 57 دقيقة Views 1343
شاهد.. البرق يزين سماء طريف إثر هطول الأمطار
شاهد.. البرق يزين سماء طريف إثر هطول الأمطار
Time منذ ساعة Views 1498
سفير فلسطين بالمملكة: «المسيئون للسعودية ينفخون في قربة مقطوعة»
سفير فلسطين بالمملكة: «المسيئون للسعودية ينفخون في قربة مقطوعة»
Time منذ ساعة Views 1551
تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية
تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية
Time منذ ساعة Views 1516