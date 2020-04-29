قيادة السيارة تسبب العقم والتواء العمود الفقري

أميرة خالد (صدى):

أثبتت الدراسات أن الحرارة الزائدة في أنظمة تدفئة داخل مقاعد السيارات الحديثة تسبب العقم عند الرجال.

وقالت دراسة حديثة في الخصوبة والعقم أنه عندما جلس الرجال الأصحاء لمدة 90 دقيقة في مقعد يمكن التحكم بدرجة حرارته حدثت لهم تغيرات جسدية غريبة.

وقفزت درجة حرارة كيس الصفن إلى 99 درجة فهرنهايت، وهي أعلى بأربع درجات من درجة الحرارة المثلى لإنتاج الحيوانات المنوية، مما يترتب عليه موتها.

ويجب اتباع الخطوات التالية : اشعل أضواء السيارة في النهار، ويسخر الكثيرون عادة من السائقين الذين يشعلون أضواء سياراتهم خلال النهار، لكن دراسة كندية منذ عام 1994 وجدت فائدة هامة لهذا الأمر في منع الحوادث.

وأثبتت الدراسة أن الأشخاص الذين يقودون السيارة مع إضاءة مصابيحهم الأمامية خلال ساعات النهار لديهم خطر أقل بنسبة 11% من التعرض لحادث سير مع سيارة أخرى.

ويقضي الرجل العادي 67 دقيقة كل يوم خلف عجلة القيادة، ترفع المحفظة السميكة في جيبك الخلفي إحدى الوركين فوق الآخر، فتلوي العمود الفقري وتجهد أسفل ظهرك.

وقدر يترتب عليه وقوع ضغط قوي على العصب الوركي، وهو مصدر شائع لآلام أسفل الظهر، وفقًا لما حذر منه الأطباء في جامعة واترلو بأونتاريو.