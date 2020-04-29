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وثيقة مسربة تفضح مرتزق يتقاضي 6000 دولار من قطر

Time منذ 17 ساعة
Views 4977
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وثيقة مسربة تفضح مرتزق يتقاضي 6000 دولار من قطر

وكالات (صدى):
فضحت وثيقة مسرّبة ترجع إلى مارس الماضي، ناشط يُدعي أنه سعودي وإنما هو جاسوس لقطر، إذ أوضحت أنه يأخذ أجرًا من قبل السلطات القطرية على أمور يقوم بها.

وأُصدرت الوثيقة من وزارة الخارجية القطرية إلى السفير سعود بن عبد الله بن زيد آل محمود سفير قطر في كندا، تُفيد بدعم مالي للناشط الذي يُدعى " ع.ع.ز " فيمته 6000 آلاف دولار كندي شهريًا.

وأشارت الوثيقة إلى أن الدعم، سيكون مقابل الترويج لعمليات حكومة فايز السراج الليبية ضد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأفادت بأن المبلغ سيُدرج ضمن بند النفقات للسفارة وذلك من أجل زيادة الجهود في نشر كل ما يساهم في كسب المزيد من التعاطف العربي الشعبي مع حكومة فايز السراج والحديث عن سيطرتها على الأرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عسى خير إن شاء الله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
الملل
بس فيه مشكله انه مافي فلوس

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