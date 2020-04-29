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البنوك تدعم الصندوق المجتمعي بمبلغ 100 مليون ريال

Time منذ يوم
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البنوك تدعم الصندوق المجتمعي بمبلغ 100 مليون ريال

علي القحطاني (صدى):
أعلنت البنوك، عن دعم الصندوق المجتمعي الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف بمبلغ ١٠٠ مليون ريال.

وثمّن الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، مبادرة البنوك، مؤكدًا أنها تعهدت بالاستمرار في العطاء خلال هذه الأزمة التي تمر بها المملكة ضمن دول العالم في مواجهة خطر وباء كورونا؛ وذلك استشعاراً منها بمسؤوليتها الاجتماعية في دعم ومساندة الجهود المبذولة من القيادة الرشيدة في تخفيف آثار هذا الوباء.

وأشار الخليفي إلى أن هذه المساهمة من البنوك ليست هي الأولى خلال هذه الجائحة، حيث سبقها مبادرة البنوك السعودية بدعم صندوق الوقف الصحي لمكافحة جائحة كورونا بالتبرع بمبلغ يزيد عن ١٦٠ مليون ريال، وذلك إيماناً منها بواجبها الوطني تجاه وطننا الغالي ومؤازرة لجهود حكومتنا الرشيدة.

نسأل الله عز وجل أن يحفظ أمن وطننا واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

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أحدث التعليقات

سارا سالم
المهارات الاستعراضية الفردية لا تجعل من اللاعب نجما.. اللياقة فهم الخصم..فن التحاور..توقيت التسديد..االتركيز..الانسجام مع زملاء الفريق من صفات الللاعب النجم..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههبلا ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههبلا ..

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