مسؤول قطري يعترف بأوضاع العمال المزرية بالدوحة في ظل تفشي كورونا

وصرّح مدير إدارة تفتيش العمل في وزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية القطرية، محمد المير، بأن "معظم الانتهاكات التي تحدث في معسكرات العمال تعود لأنها تستوعب عمالًا أكثر من قدرتها بكثير " .
وأوضح : " الشقة المكونة من غرفتين إلى ثلاث يفترض أن تستوعب 5-6 عمال، لكن يسكنها في الحقيقة أكثر من 10 أشخاص؛ وهو أمر غير قانوني،" .
وتابع: " الوزارة تتواصل مع الشركات بشكل منتظم من أجل الطلب؛ منها نقل العمال من المساكن المزرية إلى أخرى مناسبة تتوافق مع متطلبات السلام والصحة المهنية " .
وطالب المسؤول القطري، بالالتزام بقواعد الصحة والسلامة التي أصدرتها الوزارة أخيرًا بشأن كورونا.
يذكر أن قطر سجّلت نحو 12 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأربعاء .