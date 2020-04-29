نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

معتقلات يمنيات يكشفن اغتصاب الحوثيين لهن وطرق التعذيب المختلفة

Time منذ 19 ساعة
Views 2264
Comment 2
معتقلات يمنيات يكشفن اغتصاب الحوثيين لهن وطرق التعذيب المختلفة

وكالات (صدى):
كشفت ناشطات ومعتقلات يمنيات في سجون مليشيا الحوثي الإيرانية، عن معاناة الأسيرات من تعذيب واغتصاب هناك.

وأوضحت المعتقلات السابقات، أن عناصر الحوثي تقتاد النسوة من منازلهن في العاصمة صنعاء إلى قبو مدرسة تم تحويلها إلى معتقل، حيث امتلأت زنزاناتها بالمعتقلات.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، روت المعتقلات أنهن تعرّضت إلى الضرب حتى تسيل الدماء من أجسادهن، وتم صعقهن بالكهرباء، ويضعونهم على قائمة الإعدامات، لكنهم يلغون الحكم في اللحظات الأخيرة كنوع من التعذيب النفسي.

وأصبحت النساء اللاتي تجرأن على معارضة الحوثي، والعمل في المجال العام، أهدافاً في حملة القمع المتصاعدة ضدهن من قبل الحوثيين.

وتشير التقديرات الخاصة بمنظمات حقوقية متعددة، إلى احتجاز ما بين 200 و350 سيدة في منطقة صنعاء وحدها .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عسى خير إن شاء الله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
الملل
بس فيه مشكله انه مافي فلوس
الملل
وانت تقدر تعترض علي قرار الوزير

أخر الأخبار

صاحب مطعم يبتكر فكرة مذهلة لعودة الزبائن مجددا
صاحب مطعم يبتكر فكرة مذهلة لعودة الزبائن مجددا
Time منذ 9 دقائق Views 283
وزير الخارجية الأمريكي يوجه رسالة شديدة اللهجة لقطر
وزير الخارجية الأمريكي يوجه رسالة شديدة اللهجة لقطر
Time منذ 25 دقيقة Views 1547
الوباء ينهي حياة زوجين بعد 73 عام من الزواج خلال 6 ساعات
الوباء ينهي حياة زوجين بعد 73 عام من الزواج خلال 6 ساعات
Time منذ 26 دقيقة Views 315
وفاة الممثل كابور وأميتاب باتشان ينعيه: أنا محطم
وفاة الممثل كابور وأميتاب باتشان ينعيه: أنا محطم
Time منذ 39 دقيقة Views 1446
بالفيديو.. ماكينة الحلوى الأوتوماتيكية تتحول لماكينة للكمامات !
بالفيديو.. ماكينة الحلوى الأوتوماتيكية تتحول لماكينة للكمامات !
Time منذ 41 دقيقة Views 300
قصة السعودية المسنة التي نقلتها "مصفحة عسكرية "من اليمن إلى شرورة
قصة السعودية المسنة التي نقلتها "مصفحة عسكرية "من اليمن إلى شرورة
Time منذ 53 دقيقة Views 2265
بالفيديو.. اللاعب عبدالله عماد يخطف الانظار بمهارات إستعراضية في كرة القدم
بالفيديو.. اللاعب عبدالله عماد يخطف الانظار بمهارات إستعراضية في كرة القدم
Time منذ ساعة Views 1667
انخفاض أسعار الذهب في التعاملات الفورية
انخفاض أسعار الذهب في التعاملات الفورية
Time منذ ساعة Views 1452
هيئة المهندسين: تقديم خدمات الكهرباء والمياه دون اشتراط شهادة يسهل إنهاء بناء المساكن
هيئة المهندسين: تقديم خدمات الكهرباء والمياه دون اشتراط شهادة يسهل إنهاء بناء المساكن
Time منذ ساعة Views 1647
صرف معاشات شهر مايو
صرف معاشات شهر مايو
Time منذ ساعة Views 2585