معتقلات يمنيات يكشفن اغتصاب الحوثيين لهن وطرق التعذيب المختلفة

وكالات (صدى):

كشفت ناشطات ومعتقلات يمنيات في سجون مليشيا الحوثي الإيرانية، عن معاناة الأسيرات من تعذيب واغتصاب هناك.

وأوضحت المعتقلات السابقات، أن عناصر الحوثي تقتاد النسوة من منازلهن في العاصمة صنعاء إلى قبو مدرسة تم تحويلها إلى معتقل، حيث امتلأت زنزاناتها بالمعتقلات.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، روت المعتقلات أنهن تعرّضت إلى الضرب حتى تسيل الدماء من أجسادهن، وتم صعقهن بالكهرباء، ويضعونهم على قائمة الإعدامات، لكنهم يلغون الحكم في اللحظات الأخيرة كنوع من التعذيب النفسي.

وأصبحت النساء اللاتي تجرأن على معارضة الحوثي، والعمل في المجال العام، أهدافاً في حملة القمع المتصاعدة ضدهن من قبل الحوثيين.

وتشير التقديرات الخاصة بمنظمات حقوقية متعددة، إلى احتجاز ما بين 200 و350 سيدة في منطقة صنعاء وحدها .