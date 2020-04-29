إطلاق «إنستجرام لايف» لجمع التبرعات

وكالات (صدى):

أطلق تطبيق "إنستجرام " ميزة جديدة تمكن المستخدمين من تقديم التبرعات عبر البث المباشر للمؤسسات الخيرية للمساعدة في جمع الأموال واستقطاب جمهور أكبر لـ "إنستجرام لايف".

وتقوم المؤسسات غير الربحية بجمع الأموال عبر البث المباشر من خلال السماح للمستخدمين بالتبرع بالمال من خلال التطبيق؛ فيما يمكن للمستخدمين النقر على أيقونة الكاميرا في الجزء العلوي الأيسر من الفيديو أو السحب لليمين، وللتبرع، يختار المستخدم أيقونة "Live" في الجزء السفلي من الشاشة ثم يختار "Fundraiser" .

ومن هناك يمكنه اختيار منظمة غير ربحية لدعمها؛ بينما يستطيع مشاهير مواقع التواصل وأصحاب البث المباشر معرفة عدد الأشخاص الذين يدعمون حملتهم لجمع التبرعات ومقدار الأموال التي يتم جمعها آنيا، كما يمكنهم أيضا رؤية تفصيل المتبرعين والمساهمات الفردية وشكرهم من خلال النقر على أيقونة "Wave".