نصائح هامة لحماية مكابح السيارة وإطاراتها مع توقفها فترة طويلة

ويؤكد خبراء السيارات على ضرورة اتباع التعليمات التالية لتفادي حدوث عطل أو ضرر ما قد يعرض السائق للخطر :
1- لا تترك سيارتك فترة طويلة بلاعمل ، استخدمها للخروج الضروري أثناء تلك الفترة ، حتى لا يحدث عجز في " تيل الفرامل " .
2- اضغط على دواسة الكبح برفق أثناء السير وستزول طبقة الصدأ .
3- قم بتغيير زيت المحرك إذا توقفت السيارة من 3 إلى 6 أشهر .
4- إذا توقفت أقل من شهر قم الكشف على مستوى الزيت ودرجة اللزوجة .
5- املأ خزان الوقود عن آخره لتفادي الرطوبة وجفاف القطع العزلة ، إذا توقفت السيارة أكثر من شهر .
6- افصل كابلات السيارة في حالة التوقف لفترة طويلة .