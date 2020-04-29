نصائح هامة لحماية مكابح السيارة وإطاراتها مع توقفها فترة طويلة

أميرة خالد (صدى):

شهدت الآونة الأخيرة توقف كبير في حركة السيارات نتيجة منع التجول في عدد كبير من دول العالم بالتزامن مع الإجراءات الوقائية ، الأمر الذي يلحق الضرر بإسطوانات المكابح وإطارات السيارة .

ويؤكد خبراء السيارات على ضرورة اتباع التعليمات التالية لتفادي حدوث عطل أو ضرر ما قد يعرض السائق للخطر :

1- لا تترك سيارتك فترة طويلة بلاعمل ، استخدمها للخروج الضروري أثناء تلك الفترة ، حتى لا يحدث عجز في " تيل الفرامل " .

2- اضغط على دواسة الكبح برفق أثناء السير وستزول طبقة الصدأ .

3- قم بتغيير زيت المحرك إذا توقفت السيارة من 3 إلى 6 أشهر .

4- إذا توقفت أقل من شهر قم الكشف على مستوى الزيت ودرجة اللزوجة .

5- املأ خزان الوقود عن آخره لتفادي الرطوبة وجفاف القطع العزلة ، إذا توقفت السيارة أكثر من شهر .

6- افصل كابلات السيارة في حالة التوقف لفترة طويلة .