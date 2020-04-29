وظائف شاغرة في شركة «بوبا العربية»

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول دعم المبيعات (جدة):- درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة.- لا يشترط وجود خبرة سابقة؛ فضلًا عن مدير خدمة العملاء - الحسابات الرئيسية (الرياض):- درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال خدمة العملاء.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء 2020/04/29م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، بينما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- مسؤول دعم المبيعات (جدة): من هنـــــــا .
2- مدير خدمة العملاء - الحسابات الرئيسية (الرياض): من هنـــــــا .