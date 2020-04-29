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الأعداد السابقة للصحيفة

وظائف شاغرة في شركة «بوبا العربية»

Time منذ ساعة
Views 1523
وظائف شاغرة في شركة «بوبا العربية»

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بوبا العربية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة بمجال المبيعات وخدمة العملاء، للعمل بالشركة في الرياض، وجدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول دعم المبيعات (جدة):- درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة.- لا يشترط وجود خبرة سابقة؛ فضلًا عن مدير خدمة العملاء - الحسابات الرئيسية (الرياض):- درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال خدمة العملاء.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء 2020/04/29م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، بينما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مسؤول دعم المبيعات (جدة): من هنـــــــا .

2- مدير خدمة العملاء - الحسابات الرئيسية (الرياض): من هنـــــــا .

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أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
وان شاء الله ما عليها خلاف
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله يعطينا ويعطيهم من واسع فضله
غابو
ياحليلك
هادي جبران الهاجري
آلله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون آلله يعوضك خيرا
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله يرزقنا ويرزقهم من واسع فضله

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