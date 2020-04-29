وزير الرياضة الإيطالي يرجح إلغاء الموسم الحالي من «الكالتشيو»

وكالات (صدى):

رجح فينتشنزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، إلغاء الموسم الحالي من " الكالتشيو " على غرار ما حدث في فرنسا؛ حيث قال أن الدوري الإيطالي قد لا يستمر هذا الموسم، ورؤساء الأندية قد يطلبون في وقت قريب إنهاء الموسم.

وصرح سبادافورا: " المفاوضات جارية بين اللجنة الطبية والاتحاد بعد البروتوكول الطبي الذي قدمه ولم تراه اللجنة كافيًا "؛ مضيفًا: " عودة اللاعبين للتدريبات لا يعني بالضرورة استئناف الموسم، احتمالات عدم استكمال الدوري تتزايد " .

واستطرد: " إذا كنت رئيسا لنادي كنت سأفكر أكثر في كيفية بداية الموسم المقبل بأمان، فرنسا لن تكون الدولة الوحيدة التي تنهي الدوري وهذا قد يدفع إيطاليا لفعل نفس الشيء ".

وكانت المنافسات الرياضية، قد توقفت في إيطاليا منذ منتصف مارس الماضي، بسبب جائحة الفيروس المستجد التي تسببت في إصابة أكثر من 197 ألف شخص حتى الآن في الدولة الأوروبية.