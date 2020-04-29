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الأعداد السابقة للصحيفة

وزير الرياضة الإيطالي يرجح إلغاء الموسم الحالي من «الكالتشيو»

Time منذ ساعة
Views 1523
وزير الرياضة الإيطالي يرجح إلغاء الموسم الحالي من «الكالتشيو»

وكالات (صدى):
رجح فينتشنزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، إلغاء الموسم الحالي من " الكالتشيو " على غرار ما حدث في فرنسا؛ حيث قال أن الدوري الإيطالي قد لا يستمر هذا الموسم، ورؤساء الأندية قد يطلبون في وقت قريب إنهاء الموسم.

وصرح سبادافورا: " المفاوضات جارية بين اللجنة الطبية والاتحاد بعد البروتوكول الطبي الذي قدمه ولم تراه اللجنة كافيًا "؛ مضيفًا: " عودة اللاعبين للتدريبات لا يعني بالضرورة استئناف الموسم، احتمالات عدم استكمال الدوري تتزايد " .

واستطرد: " إذا كنت رئيسا لنادي كنت سأفكر أكثر في كيفية بداية الموسم المقبل بأمان، فرنسا لن تكون الدولة الوحيدة التي تنهي الدوري وهذا قد يدفع إيطاليا لفعل نفس الشيء ".

وكانت المنافسات الرياضية، قد توقفت في إيطاليا منذ منتصف مارس الماضي، بسبب جائحة الفيروس المستجد التي تسببت في إصابة أكثر من 197 ألف شخص حتى الآن في الدولة الأوروبية.

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أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
وان شاء الله ما عليها خلاف
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله يعطينا ويعطيهم من واسع فضله
غابو
ياحليلك
هادي جبران الهاجري
آلله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون آلله يعوضك خيرا
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله يرزقنا ويرزقهم من واسع فضله

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