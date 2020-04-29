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إطلاق ملف إلكتروني يضم 7 برامج ومبادرات لدعم التدريب والتوظيف

Time منذ ساعة
Views 1564
إطلاق ملف إلكتروني يضم 7 برامج ومبادرات لدعم التدريب والتوظيف

الرياض (صدى):
أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ملف إلكتروني يضم 7 برامج ومبادرات لدعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية خلال فترة العمل عن بُعد، وذلك من خلال الدخول على الرابط هنا.

ويأتي إطلاق الملف الإلكتروني تماشياً مع الإجراءات الحكومية للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على القطاع الخاص، ولدعم تدريب وتأهيل وتوظيف القوى الوطنية وضمان استقرارها وظيفيًا، بسبب جائحة كورونا.

وتضمن الملف الإلكتروني للمبادرات روابط تسجيل لكل برنامج ومبادرة، في حين جاءت المبادرات السبع على النحو الآتي: مبادرة دعم التوظيف، وبرنامج التدريب الإلكتروني "دروب"، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات"، ومنصة الإرشاد والتثقيف المهني "سبل"، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، وبرنامج تسعة أعشار .

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أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
وان شاء الله ما عليها خلاف
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله يعطينا ويعطيهم من واسع فضله
غابو
ياحليلك
هادي جبران الهاجري
آلله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون آلله يعوضك خيرا
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله يرزقنا ويرزقهم من واسع فضله

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