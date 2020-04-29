فلسطيني يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

واشنطن (صدى):

كشف عضو الكونجرس الأمريكي، ذو الأصول الفلسطينية، جاستن عماش، أمس الثلاثاء، عن نيته فس الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، ممثلا عن حزب الليبراليين.

وأوضح جاستن عماش، المولود لأب فلسطيني وأم سورية: " يجب أن استخدم مهاراتي ونفوذي في الحياة العامة لخدمة البلاد بشكل أفضل، وأعتقد أنه يجب عليّ الدفاع عن الدستور بأي طريقة أفضل "؛ فيما كان قد استقال من الحزب الجمهوري بعد تصويته لصالح محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعزله من منصبه.

وصرح " عماش " حينها إنه كان لديه مخاوف مع الحزب منذ عدة سنوات، وأن " الفترة الأخيرة في الكونجرس أظهرت حقًا مدى سوء الأمر "؛ بينما اكتسب سمعة طيبة في اتخاذ مواقف صارمة عندما يتعلق الأمر بالمسائل المالية والدستورية، حتى لو كان ذلك يعنى التخلي عن قادة حزبه.