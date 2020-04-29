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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. أمطار رعدية على بعض المناطق ورياح وغبار على مناطق أخرى اليوم

Time منذ 51 دقيقة
Views 1568
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بالفيديو.. أمطار رعدية على بعض المناطق ورياح وغبار على مناطق أخرى اليوم

الرياض (صدى):
توقع باحث طقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني رياح وغبار على بعض المناطق اليوم الأربعاء .

وكشف "الحصيني تكون سحب رعدية ممطرة صباح اليوم على شمال وجنوب العاصمة الرياض وشرق السليل وشمال الشرقية وجنوب غربها وعلى الحدود الشمالية ، وعلى الكويت ، مشيراًإلى الأمطار التي هطلت على رماح في الصباح الباكر .

كما توقع تكون السحب الرعدية الممطرة غرب وجنوب وجنوب شرق العاصمة الرياض وما بين المثلث الحريق وحوطة بني تميم والخرج وشمال الشرقية وغربها وعلى الشمالية والكويت مع أذان ظهر اليوم الأربعاء .

وحول الرياح والغبار المرتقب اليوم ، قال أنها ستكون على أجزاء من مكة والمدينة والقصيم وحائل وشمال الرياض وشمال الشرقية .

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أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله كريم
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله يرزقنا من واسع فضله
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
طيب طيب
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
ياقلبي الله يجعله شافعاً لك ولامه ويصبر قلوبكم ويعوضكم خير
نايف
ليتك قلت رب بتنوين الضم وليس ربا، والله لإن خطؤكم في رميكم اهون علي من خطئكم في ألسنتكم، عمر بن الخطاب، قلتها لكيلا يأتي غيري وينتقد، ليس تبجحا مني، بل هو فضل من الله.

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