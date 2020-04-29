شاهد.. عبد المحسن النمر يعلق على اتهامات «أم هارون» بالتطبيع

أميرة خالد (صدى):

علق الفنان عبد المحسن النمر، على الاتهامات الموجهة لمسلسل "أم هارون"، الذي يشارك فيه، بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي؛ لافتًا إلى أن فريق العمل كان يتوقع الحساسية العالية للموضوع الذي كان بعيداً عن الطرح الدرامي في الأعمال الخليجية.

وأوضح عبد المحسن النمر في لقائه ببرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، إن "نظرية المؤامرة معششة في الرؤوس"، مؤكدًا إن أحداث المسلسل في الحلقات القادمة سترد على كل الانتقادات والاتهامات الموجهة له، مبينًا أن منفذي العمل حاولوا أن يكونوا في "المنطقة الوسط" مع الالتزام بمبادئهم.

وقال " النمر " أن أحداث المسلسل لا تدور في الكويت كما ادعى البعض، وأنه مستغرب ممن يتهمه بالتطبيع؛ فهو تناول الجالية اليهودية بأثر سلبي وليس فيه أي تبييض لليهود، بل يظهر الكثير من العبث والدسائس في المدينة المشار إليها في العمل، مشدداً على أن كل أفراد فريق العمل ضد التطبيع ومتعاطفون مع القضية الفلسطينية.