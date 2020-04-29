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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. عبد المحسن النمر يعلق على اتهامات «أم هارون» بالتطبيع

Time منذ 46 دقيقة
Views 1718
شاهد.. عبد المحسن النمر يعلق على اتهامات «أم هارون» بالتطبيع

أميرة خالد (صدى):
علق الفنان عبد المحسن النمر، على الاتهامات الموجهة لمسلسل "أم هارون"، الذي يشارك فيه، بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي؛ لافتًا إلى أن فريق العمل كان يتوقع الحساسية العالية للموضوع الذي كان بعيداً عن الطرح الدرامي في الأعمال الخليجية.

وأوضح عبد المحسن النمر في لقائه ببرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، إن "نظرية المؤامرة معششة في الرؤوس"، مؤكدًا إن أحداث المسلسل في الحلقات القادمة سترد على كل الانتقادات والاتهامات الموجهة له، مبينًا أن منفذي العمل حاولوا أن يكونوا في "المنطقة الوسط" مع الالتزام بمبادئهم.

وقال " النمر " أن أحداث المسلسل لا تدور في الكويت كما ادعى البعض، وأنه مستغرب ممن يتهمه بالتطبيع؛ فهو تناول الجالية اليهودية بأثر سلبي وليس فيه أي تبييض لليهود، بل يظهر الكثير من العبث والدسائس في المدينة المشار إليها في العمل، مشدداً على أن كل أفراد فريق العمل ضد التطبيع ومتعاطفون مع القضية الفلسطينية.

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أحدث التعليقات

راكان
مافهمت وش يعني دون شهاده
مطر الاسود
هين انت لم توجه النقد للمصلحة العامة اللي قاهرك انه يتقاضى راتب خيالي لا تحلم به انت
سعيد الهلالي
والله كل يوم يحذرونا من اطعمة جديده ما تعرف من نصدق من امس عصير الفنتوا ولنا ٣٠ سنه وحنا نشربه وبقول يضر بالقلب. والله ااحمد ما صار. لنا شي.
ابو عمار
قريبا ان شاء الله نجتمع جميعا حول الكعبه المشرفه
عنتر فاضي جيبه
مايحلى السحور الا مع الكبسة وبعدها شاهي كبوس ..

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