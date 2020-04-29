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كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تعلن عن مواعيد القبول للفصل التدريبي الأول 

Time منذ ساعة
Views 1682
كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تعلن عن مواعيد القبول للفصل التدريبي الأول 

بدر الحارثي (صدى):
أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض عن مواعيد فتح باب القبول لبرامج الدبلوم في تخصصات الشبكات وأنظمة الشبكات والبرمجيات وتقنية الاتصالات بتاريخ 3/11/1441 حتى 9/11/1441 عبر بوابة القبول الموحد للجامعات والكليات التقنية بالرياض هنا .

أوضح ذلك عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة مشيرا إلى أن التقديم لبرنامج الدبلوم في تخصص التطبيقات المكتبية لذوي الإعاقة السمعية سبكون بتاريخ 4/11/1441 حتى 17/11/1441.

وأضاف أن التقديم لبرنامج البكالوريوس الصباحي في تخصص الشبكات والبكالوريوس المسائي في تخصصات الشبكات والبرمجيات والاتصالات اعتبارا من 22/10/1441  وحتى 3/11/1441 .

مبينا ان التقديم لبرنامج اللغة الانجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية بتاريخ 14/11/1441 حتى 25/11/1441 عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنيهنا.

ودعى الراغبين في التقديم الى زيارة الموقع الرسمي للكلية للحصول على المزيد من المعلومات

هنا

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أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله كريم
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله يرزقنا من واسع فضله
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
طيب طيب
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
ياقلبي الله يجعله شافعاً لك ولامه ويصبر قلوبكم ويعوضكم خير
نايف
ليتك قلت رب بتنوين الضم وليس ربا، والله لإن خطؤكم في رميكم اهون علي من خطئكم في ألسنتكم، عمر بن الخطاب، قلتها لكيلا يأتي غيري وينتقد، ليس تبجحا مني، بل هو فضل من الله.

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