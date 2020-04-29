كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تعلن عن مواعيد القبول للفصل التدريبي الأول 

أوضح ذلك عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة مشيرا إلى أن التقديم لبرنامج الدبلوم في تخصص التطبيقات المكتبية لذوي الإعاقة السمعية سبكون بتاريخ 4/11/1441 حتى 17/11/1441.
وأضاف أن التقديم لبرنامج البكالوريوس الصباحي في تخصص الشبكات والبكالوريوس المسائي في تخصصات الشبكات والبرمجيات والاتصالات اعتبارا من 22/10/1441 وحتى 3/11/1441 .
مبينا ان التقديم لبرنامج اللغة الانجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية بتاريخ 14/11/1441 حتى 25/11/1441 عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنيهنا.
ودعى الراغبين في التقديم الى زيارة الموقع الرسمي للكلية للحصول على المزيد من المعلومات