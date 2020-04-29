كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تعلن عن مواعيد القبول للفصل التدريبي الأول 

بدر الحارثي (صدى):

أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض عن مواعيد فتح باب القبول لبرامج الدبلوم في تخصصات الشبكات وأنظمة الشبكات والبرمجيات وتقنية الاتصالات بتاريخ 3/11/1441 حتى 9/11/1441 عبر بوابة القبول الموحد للجامعات والكليات التقنية بالرياض هنا

أوضح ذلك عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة مشيرا إلى أن التقديم لبرنامج الدبلوم في تخصص التطبيقات المكتبية لذوي الإعاقة السمعية سبكون بتاريخ 4/11/1441 حتى 17/11/1441.

وأضاف أن التقديم لبرنامج البكالوريوس الصباحي في تخصص الشبكات والبكالوريوس المسائي في تخصصات الشبكات والبرمجيات والاتصالات اعتبارا من 22/10/1441 وحتى 3/11/1441 .

مبينا ان التقديم لبرنامج اللغة الانجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية بتاريخ 14/11/1441 حتى 25/11/1441 عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنيهنا.

ودعى الراغبين في التقديم الى زيارة الموقع الرسمي للكلية للحصول على المزيد من المعلومات

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