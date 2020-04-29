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الأعداد السابقة للصحيفة

هطول أمطار رعدية على جازان

Time منذ ساعتين
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هطول أمطار رعدية على جازان

جازان (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، و الطوال، وفيفا، و هروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً - بمشيئة الله -.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله كريم
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله يرزقنا من واسع فضله
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
طيب طيب
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
ياقلبي الله يجعله شافعاً لك ولامه ويصبر قلوبكم ويعوضكم خير
نايف
ليتك قلت رب بتنوين الضم وليس ربا، والله لإن خطؤكم في رميكم اهون علي من خطئكم في ألسنتكم، عمر بن الخطاب، قلتها لكيلا يأتي غيري وينتقد، ليس تبجحا مني، بل هو فضل من الله.

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