«التجارة» توجه تعليمات هامة للمتسوقين والتجار لتجنب العدوى

1- تعليمات المتسوقين :
- اصطحاب مرافق واحد فقط .
- ارتداء الكمامات القماشية .
- تعيم اليدين جيداً قبل وبعد استخدام عربات التسوق .
- الإلتزام بالتباعد الجسدي – مترين على الأقل - .
- التأكد من مقاس الأحذية والملابس وسلامة المنتجات .
2- تعليمات التجار : ويمكن لها العمل أثناء منع التجول عبر تطبيقات التوصيل والإلتزام بالتالي :
- تجنب استخدام النقود قدر الإمكان ، ومنع خدمات صف السيارات واستخدام غرف قياس الملابس .
- تنظيم المسافات والطوابير بملصقات أرضية .
- منع تذوق عينات أو تجربة العطور .
- مسافة آمنة بين موظف التوصيل والتسليم .
- تحديد عدد العمال بالمتجر بواحد كل 10 امتار حسب المساحة .
- التخلص من الأقلام أو أي شئ يستخدمة العاملون .