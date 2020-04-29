«التجارة» توجه تعليمات هامة للمتسوقين والتجار لتجنب العدوى

الرياض (صدى):

وجهت وزارة التجارة تعليمات هامة للمتسوقين والتجار بقطاعي الجملة والتجوئة من أجل تسوق آمن ، وذلك على النحو التالي :

1- تعليمات المتسوقين :

- اصطحاب مرافق واحد فقط .

- ارتداء الكمامات القماشية .

- تعيم اليدين جيداً قبل وبعد استخدام عربات التسوق .

- الإلتزام بالتباعد الجسدي – مترين على الأقل - .

- التأكد من مقاس الأحذية والملابس وسلامة المنتجات .

2- تعليمات التجار : ويمكن لها العمل أثناء منع التجول عبر تطبيقات التوصيل والإلتزام بالتالي :

- تجنب استخدام النقود قدر الإمكان ، ومنع خدمات صف السيارات واستخدام غرف قياس الملابس .

- تنظيم المسافات والطوابير بملصقات أرضية .

- منع تذوق عينات أو تجربة العطور .

- مسافة آمنة بين موظف التوصيل والتسليم .

- تحديد عدد العمال بالمتجر بواحد كل 10 امتار حسب المساحة .

- التخلص من الأقلام أو أي شئ يستخدمة العاملون .