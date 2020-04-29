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«التجارة» توجه تعليمات هامة للمتسوقين والتجار لتجنب العدوى

Time منذ ساعتين
Views 1924
«التجارة» توجه تعليمات هامة للمتسوقين والتجار لتجنب العدوى

الرياض (صدى):
وجهت وزارة التجارة تعليمات هامة للمتسوقين والتجار بقطاعي الجملة والتجوئة من أجل تسوق آمن ، وذلك على النحو التالي :

1- تعليمات المتسوقين :

- اصطحاب مرافق واحد فقط .

- ارتداء الكمامات القماشية .

- تعيم اليدين جيداً قبل وبعد استخدام عربات التسوق .

- الإلتزام بالتباعد الجسدي – مترين على الأقل - .

- التأكد من مقاس الأحذية والملابس وسلامة المنتجات .

2- تعليمات التجار : ويمكن لها العمل أثناء منع التجول عبر تطبيقات التوصيل والإلتزام بالتالي :

- تجنب استخدام النقود قدر الإمكان ، ومنع خدمات صف السيارات واستخدام غرف قياس الملابس .

- تنظيم المسافات والطوابير بملصقات أرضية .

- منع تذوق عينات أو تجربة العطور .

- مسافة آمنة بين موظف التوصيل والتسليم .

- تحديد عدد العمال بالمتجر بواحد كل 10 امتار حسب المساحة .

- التخلص من الأقلام أو أي شئ يستخدمة العاملون .

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أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله كريم
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله يرزقنا من واسع فضله
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
طيب طيب
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
ياقلبي الله يجعله شافعاً لك ولامه ويصبر قلوبكم ويعوضكم خير
نايف
ليتك قلت رب بتنوين الضم وليس ربا، والله لإن خطؤكم في رميكم اهون علي من خطئكم في ألسنتكم، عمر بن الخطاب، قلتها لكيلا يأتي غيري وينتقد، ليس تبجحا مني، بل هو فضل من الله.

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