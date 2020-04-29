نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بدء تجهيز أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في المملكة

Time منذ ساعتين
Views 1884
بدء تجهيز أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في المملكة

الرياض (صدى):
بدأت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في تجهيز موقع مشروع أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في شمال الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المنشأة الجديدة ستبدأ في استقبال نفايات أعمال الهدم والبناء، اعتبارا من يونيو القادم من العام الجاري، فيما يبدأ تشغيلها بالكامل بحلول يوليو 2020، حيث تتميز المنشأة بالقدرة على معالجة 300 طن من النفايات في الساعة.

وتضم النفايات التي ستستقبلها المنشأة مخلفات البناء والهدم أو الإنشاءات، الخرسانة والطوب والخشب ونشارة الخشب ومخلفات الأسقف والحوائط الجافة، بجانب مخلفات المواقع وغيرها من النفايات؛ فيما بدأت شركة "سرك" عمليات تجهيز موقع مشروع أول منشأة لإدارة ومعالجة وفرز النفايات البلدية في جنوب الرياض.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله كريم
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله يرزقنا من واسع فضله
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
طيب طيب
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
ياقلبي الله يجعله شافعاً لك ولامه ويصبر قلوبكم ويعوضكم خير
نايف
ليتك قلت رب بتنوين الضم وليس ربا، والله لإن خطؤكم في رميكم اهون علي من خطئكم في ألسنتكم، عمر بن الخطاب، قلتها لكيلا يأتي غيري وينتقد، ليس تبجحا مني، بل هو فضل من الله.

أخر الأخبار

وزير الرياضة الإيطالي يرجح إلغاء الموسم الحالي من «الكالتشيو»
وزير الرياضة الإيطالي يرجح إلغاء الموسم الحالي من «الكالتشيو»
Time منذ 29 ثانية Views 1017
جامعة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة
جامعة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 49 ثانية Views 1043
إطلاق ملف إلكتروني يضم 7 برامج ومبادرات لدعم التدريب والتوظيف
إطلاق ملف إلكتروني يضم 7 برامج ومبادرات لدعم التدريب والتوظيف
Time منذ دقيقة Views 1055
نصائح مفيدة لعلاج الحروق البسيطة لدى الطفل
نصائح مفيدة لعلاج الحروق البسيطة لدى الطفل
Time منذ دقيقتين Views 1025
بالصور.. معمرة تهزم كورونا بعد انتصارها على السرطان والإنفلونزا الإسبانية
بالصور.. معمرة تهزم كورونا بعد انتصارها على السرطان والإنفلونزا الإسبانية
Time منذ دقيقتين Views 80
نادي الإتحاد يبحث حل القضايا المالية
نادي الإتحاد يبحث حل القضايا المالية
Time منذ 4 دقائق Views 1108
بالفيديو.. مقدم برنامج شهير يتسبب في حريق أثناء بث مباشر
بالفيديو.. مقدم برنامج شهير يتسبب في حريق أثناء بث مباشر
Time منذ 23 دقيقة Views 391
بالفيديو .. «هيا الشعيبي» تدافع عن أعمالها الكوميدية : أتمنى من حكومتنا أنهم يسكرون «تويتر»
بالفيديو .. «هيا الشعيبي» تدافع عن أعمالها الكوميدية : أتمنى من حكومتنا أنهم يسكرون «تويتر»
Time منذ 26 دقيقة Views 1179
بالفيديو.. بدء بيع النموذج الجديد من سيارات لادا XRAY Cross
بالفيديو.. بدء بيع النموذج الجديد من سيارات لادا XRAY Cross
Time منذ 30 دقيقة Views 1162
شاهد.. خبيرة تجميل تتحول إلى نادين نجيم بـ«الحجاب»
شاهد.. خبيرة تجميل تتحول إلى نادين نجيم بـ«الحجاب»
Time منذ 30 دقيقة Views 1164