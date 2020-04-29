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تقديم المرئيات على مسودة نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

Time منذ 14 دقيقة
Views 1302
تقديم المرئيات على مسودة نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

الرياض (صدى):
طالبت الهيئة العامة لعقارات الدولة، الأطراف المعنية والمختصين في القطاعين العام والخاص، بتقديم المرئيات على مسودة نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

ودعت الهيئة، إلى إرسالها في موعد أقصاه الخميس 14 مايو 2020؛ فيما شارك في إعدادها الهيئة العامة لعقارات الدولة، ووزارات الشؤون البلدية والقروية، والتجارة، والمالية، والنقل، إضافةً إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

ويعمل النظام، على حوكمة قرارات نزع الملكية، وتنظيم وتيسير إجراءاته وإخضاعها لمعايير موحدة ومحققة للشفافية، وتحقيق كفاءة الإنفاق والمحافظة على المال العام، ومنع تأثير المصالح الشخصية واستغلال النفوذ، وحفظ حقوق ذوي الشأن في التعويض عن نزع الملكية والمساهمة بسرعة إنجاز المشاريع.

وأجاز النظام قيام الجهة الحكومية بنزع الملكية تحقيقًا للمصلحة العامة، لقاء التعويض العادل، مع استحقاق ذوي الشأن التعويض عن ضرر نزع الملكية، حتى ولو لم يُقتطع من ملكيتهم شيء لتنفيذ المشروع، وذلك بعد إثبات الضرر في محضر تعده الجهة صاحبة المشروع.

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
كل مايعرض لم يعد له قيمة.بكل صدق..ولاهدف .انا من زمااان نسيت شي اسمه تمثيلة..
ابو عمار
من حقها تخلعه وتشوته اوت
ابو عمار
هههههههههههههههههههه ... السحور لازم كبسه عند كثير من الناس
ابو ياسر..
‏‎‎يحسسونك أنهم هم المسلمين الطيبين الطاهرين المساكين اللي يعرفون الله بس وباقي العالم وقرارات الدوله ماعندك أحد ... الجهل...... اذا اجتمع مع الدين..... مصيبه
كلام مليان
يجب شراء حقوق الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي والالماني وايضا حقوق البطولات الاسيويه وجود هذه الحقوق بيد تنظيم الحمدين الارهابي خطر يهدد امن المجتمع السعودي لو تضع السعوديه 4 مليار ميزنيه للحقوق ولا تروح لتنظيم الحمدين الى يستغلها ببث سمومه وارهابع في المجتمع السعودي ,, اغلب سكان المملكه من الشباب ومتعليقين بالرياضه بشكل كبير

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