بالفيديو.. «داوود حسين» يكشف السبب الحقيقي وراء ابتعاده عن أدوار الكوميديا

خالد الظفيري (صدى):

كشف الفنان الكويتي داوود حسين السبب الحقيقي وراء ابتعاده عن الأدوار الكوميدية في الفترة الأخيرة وتفضيله الأدوار الدرامية على الرغم من نجاحه الساحق فب الأدوار الكوميدية التي ارتبطت بوجدان الكويتيين وأبناء الخليج بشكل خاص .

وأكد " حسين " في لقاء تليفزيوني أنه ابتعد عن الكوميديا لتجنب المشاكل وقضايا التعويضات التي باتت تلاحقه بمجرد تقليد أي فنان جديد حتى وإن كان غير مشهور .

وقال : طريق المحاكم صار أسهل من طريق البقالة.. الآن إذا قلدت أي َأحد عادي يفكر في الـ5 آلاف دينار كتعويض.. وأنا مالي خلق لهذه القضايا.. أنا عندي أسرتي وعيالي والتزامات أخرى ليش أعور راسي .

وأضاف أنه لا يرفض الأدوار الكوميدية إذا كانت بنص مناسب ، مؤكداً أنه لا يمانع العمل بالأدوار الكوميدي أو الدرامية وأن قراره يتوقف على النص المقدم .

وكان " الفنان داوود حسين قد تعافى من جلطة في القلب ، وشارك في أعمال إنسانية وخيرية في مواجهة كورونا ، وزار عدد من مستشفيات العزل لدعم الأطباء والمرضى.