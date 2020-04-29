نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. «داوود حسين» يكشف السبب الحقيقي وراء ابتعاده عن أدوار الكوميديا

Time منذ ساعتين
Views 1864
بالفيديو.. «داوود حسين» يكشف السبب الحقيقي وراء ابتعاده عن أدوار الكوميديا

خالد الظفيري (صدى):
كشف الفنان الكويتي داوود حسين السبب الحقيقي وراء ابتعاده عن الأدوار الكوميدية في الفترة الأخيرة وتفضيله الأدوار الدرامية على الرغم من نجاحه الساحق فب الأدوار الكوميدية التي ارتبطت بوجدان الكويتيين وأبناء الخليج بشكل خاص .

وأكد " حسين " في لقاء تليفزيوني أنه ابتعد عن الكوميديا لتجنب المشاكل وقضايا التعويضات التي باتت تلاحقه بمجرد تقليد أي فنان جديد حتى وإن كان غير مشهور .

وقال : طريق المحاكم صار أسهل من طريق البقالة.. الآن إذا قلدت أي َأحد عادي يفكر في الـ5 آلاف دينار كتعويض.. وأنا مالي خلق لهذه القضايا.. أنا عندي أسرتي وعيالي والتزامات أخرى ليش أعور راسي .

وأضاف أنه لا يرفض الأدوار الكوميدية إذا كانت بنص مناسب ، مؤكداً أنه لا يمانع العمل بالأدوار الكوميدي أو الدرامية وأن قراره يتوقف على النص المقدم .

وكان " الفنان داوود حسين قد تعافى من جلطة في القلب ، وشارك في أعمال إنسانية وخيرية في مواجهة كورونا ، وزار عدد من مستشفيات العزل لدعم الأطباء والمرضى.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

راكان
مافهمت وش يعني دون شهاده
مطر الاسود
هين انت لم توجه النقد للمصلحة العامة اللي قاهرك انه يتقاضى راتب خيالي لا تحلم به انت
سعيد الهلالي
والله كل يوم يحذرونا من اطعمة جديده ما تعرف من نصدق من امس عصير الفنتوا ولنا ٣٠ سنه وحنا نشربه وبقول يضر بالقلب. والله ااحمد ما صار. لنا شي.
ابو عمار
قريبا ان شاء الله نجتمع جميعا حول الكعبه المشرفه
عنتر فاضي جيبه
مايحلى السحور الا مع الكبسة وبعدها شاهي كبوس ..

أخر الأخبار

بالفيديو والصور.. هيونداي تعلن عن تصميمها الجديد الرياضي "إن لاين"
بالفيديو والصور.. هيونداي تعلن عن تصميمها الجديد الرياضي "إن لاين"
Time منذ دقيقتين Views 1024
شاهد.. استقبال حافل بـ «الطبل والمزمار» لممرضة كانت مصابة بالفيروس
شاهد.. استقبال حافل بـ «الطبل والمزمار» لممرضة كانت مصابة بالفيروس
Time منذ 3 دقائق Views 99
كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تعلن عن مواعيد القبول للفصل التدريبي الأول 
كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تعلن عن مواعيد القبول للفصل التدريبي الأول 
Time منذ 6 دقائق Views 1181
انخفاض أسعار الذهب في التعاملات الفورية
انخفاض أسعار الذهب في التعاملات الفورية
Time منذ 10 دقائق Views 1213
«حقوق الإنسان» تتوعد من يتهاون في سرية المعلومات الإئتمانية للمستهلكين
«حقوق الإنسان» تتوعد من يتهاون في سرية المعلومات الإئتمانية للمستهلكين
Time منذ 18 دقيقة Views 1333
المسند: تشكل سحب ممطرة على مناطق واسعة بالمملكة
المسند: تشكل سحب ممطرة على مناطق واسعة بالمملكة
Time منذ 22 دقيقة Views 1393
«التعاونية للتأمين» تعلن عن وظائف شاغرة
«التعاونية للتأمين» تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 23 دقيقة Views 1330
بالفيديو.. تاريخ الشيخ الفقيه وإمام المسجد النبوي عبدالقادر شيبة الحمد
بالفيديو.. تاريخ الشيخ الفقيه وإمام المسجد النبوي عبدالقادر شيبة الحمد
Time منذ 31 دقيقة Views 1608
دولة تلزم مواطنيها بارتداء الكمامات
دولة تلزم مواطنيها بارتداء الكمامات
Time منذ 32 دقيقة Views 388
هطول أمطار رعدية على جازان
هطول أمطار رعدية على جازان
Time منذ 38 دقيقة Views 1454