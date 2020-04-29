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الأعداد السابقة للصحيفة

«آل الشيخ» يحذر من الجمعيات الإخوانية لجمع أموال بمسمى «الزكاة» بعد اكتشاف 22 جمعية

Time منذ ساعة
Views 1819
«آل الشيخ» يحذر من الجمعيات الإخوانية لجمع أموال بمسمى «الزكاة» بعد اكتشاف 22 جمعية

الرياض (صدى):
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ اكتشاف22 جمعية خيرية وهمية تستحوذ على أموال الزكاه والصدقات محذراً من دفع الأموال للمحتاجين في جمعيات مجهولة .

وقال " آل الشيخ " : أن اللجنة الميدانية المكلفة من الوزارة كشفت أن تلك الجمعيات ليس لها أصل وبعضها في محطات الوقود ، وهي جمعيات تمول جماعة الإخوان والجهات المشبوهة بدلاً من توجيهها للمستحقين ، وفقاً للعربية .

ونبه " آل الشيخ " إلى ضرورة التأكد من الجمعيات التي يتم دفع الزكاه لها وأنه ليس لها توجه حزبي ، قائلاً : هؤلاء المزيفين استغلوا العاصفة الدينية المتأصلة في أبناء الخليج والمملكة خصوصاً فبنوا لهم امبراطوريات اموال للضحك على الناس من الزكوات والأموال وبنوا الفنادق والأبراج ودمروا الأوطان ، وهذه نتائج وضع الأموال في المكان غير المناسب ، مؤكداً أن من لا يتحرى هذه الجمعيات يُأثم شرعاً .

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
كل مايعرض لم يعد له قيمة.بكل صدق..ولاهدف .انا من زمااان نسيت شي اسمه تمثيلة..
ابو عمار
من حقها تخلعه وتشوته اوت
ابو عمار
هههههههههههههههههههه ... السحور لازم كبسه عند كثير من الناس
ابو ياسر..
‏‎‎يحسسونك أنهم هم المسلمين الطيبين الطاهرين المساكين اللي يعرفون الله بس وباقي العالم وقرارات الدوله ماعندك أحد ... الجهل...... اذا اجتمع مع الدين..... مصيبه
كلام مليان
يجب شراء حقوق الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي والالماني وايضا حقوق البطولات الاسيويه وجود هذه الحقوق بيد تنظيم الحمدين الارهابي خطر يهدد امن المجتمع السعودي لو تضع السعوديه 4 مليار ميزنيه للحقوق ولا تروح لتنظيم الحمدين الى يستغلها ببث سمومه وارهابع في المجتمع السعودي ,, اغلب سكان المملكه من الشباب ومتعليقين بالرياضه بشكل كبير

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