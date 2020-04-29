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الأعداد السابقة للصحيفة

34.1 مليار ريال عجز الميزانية العامة خلال 3 أشهر

Time منذ 51 دقيقة
Views 1648
34.1 مليار ريال عجز الميزانية العامة خلال 3 أشهر

الرياض (صدى):
كشفت وزارة المالية أن الميزانية العامة للدولة في الربع الأول من 2020، بلغت إيراداتها 192.072 مليار ريال، والمصروفات 226.179 مليار ريال، فيما بلغ عجز الميزانية 34.10 مليار ريال.

ووفقا لبيان وزارة المالية، بلغت الإيرادات النفطية 128.771 مليار ريال، والإيرادات غير النفطية 63.301 مليار ريال. وتراجعت إيرادات ميزانية الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 22% عن إيرادات الربع المماثل من 2019، التي كانت 245.4 مليار ريال.

في المقابل، ارتفعت المصروفات إلى 226.179 بزيادة 4% عن مصروفات الربع الأول من العام السابق، التي كانت 217.57 مليار ريال.

وفيما يخص تمويل عجز الميزانية، أوضحت الوزارة أنه يتم تمويل 9 مليارات من الحساب الجاري، و11.2 مليار ريال من الدين الداخلي و18.5 مليار ريال من الدين الخارجي.

وارتفع الدين العام بنهاية الربع الأول من 2020، إلى 723.459 مليار ريال، وذلك مقارنة بـ677.925 مليار ريال، في بداية الفترة، وتم اقتراض 26.784 مليار ريال ديون محلية، و18.75 مليار ريال ديون خارجية.

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أحدث التعليقات

محمد الفراج
وانت كمان طفران وحاقد على رامز وكلكم في الهواء سوا
faeiz1122
سبحان الله وكيف رضت تصور معقوله ماشافت النص ولا صوروها وهي ماتدري ...؟ إلى هالدرجه الإستخفاف بعقول متابعيها
faeiz1122
اي رد فعل كوميدي .....؟ إلى هالدرجه وصل الكلام على الأم رد كوميدي هذا وهي حيه مابألك وهي ميته لاحول ولاقوة إلا بالله اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء
ابو محمد 😎
اكاد اجزم بأن كلاب قطر النباحه طاشين لهاالسلقه عظم تعرشه ..
ابو محمد 😎
هههههههههههههههه .. .. طيب اولاد خاشقجي ليش مايقيمون ضدها قضيه ، ايش خصها بوالدهم رحمه الله ...؟؟ .. ليش مايقولون لاندخلين عصك ياوجه العنز فيما لا يخصك ..!!؟

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