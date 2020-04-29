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الأعداد السابقة للصحيفة

إجراء صارم من جامعة المؤسس بحق أحد منسوبيها بعد إساءته للوطن

Time منذ ساعتين
Views 2892
إجراء صارم من جامعة المؤسس بحق أحد منسوبيها بعد إساءته للوطن

جدة (صدى):
قررت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، كف يد أحد منسوبي الجامعة عن العمل واتخاذ الإجراءات النظامية في حقه والرفع للجهات المختصة في الدولة بهذا الخصوص، بعد نشره تغريدات مسيئة للوطن.

وقالت الجامعة في بيان لها : " إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تغريدات مسيئة من قبل أحد منسوبي الجامعة فقد وجه معالي مدير الجامعة بكف يد الموظف عن العمل واتخاذ الإجراءات النظامية في حقه والرفع للجهات المختصة في الدولة بهذا الخصوص، علما أن المذكور موظف بعقد مؤقت ولا يتقلد حاليا أي منصب إداري " .

وشددت الجامعة على أنها ستتصدى بكل حزم لأي أفكار منحرفة صادرة عن أي منسوب في الجامعة تخالف توجيهات الوطن أو تمس أمنة وقيادته.

وأضافت الجامعة في البيان: " لن نتوانى عن اتخاذ الإجراءات النظامية في حق من تحصل منه مثل هذه التجاوزات " .

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أحدث التعليقات

محمد الفراج
وانت كمان طفران وحاقد على رامز وكلكم في الهواء سوا
faeiz1122
سبحان الله وكيف رضت تصور معقوله ماشافت النص ولا صوروها وهي ماتدري ...؟ إلى هالدرجه الإستخفاف بعقول متابعيها
faeiz1122
اي رد فعل كوميدي .....؟ إلى هالدرجه وصل الكلام على الأم رد كوميدي هذا وهي حيه مابألك وهي ميته لاحول ولاقوة إلا بالله اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء
ابو محمد 😎
اكاد اجزم بأن كلاب قطر النباحه طاشين لهاالسلقه عظم تعرشه ..
ابو محمد 😎
هههههههههههههههه .. .. طيب اولاد خاشقجي ليش مايقيمون ضدها قضيه ، ايش خصها بوالدهم رحمه الله ...؟؟ .. ليش مايقولون لاندخلين عصك ياوجه العنز فيما لا يخصك ..!!؟

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