إجراء صارم من جامعة المؤسس بحق أحد منسوبيها بعد إساءته للوطن

جدة (صدى):

قررت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، كف يد أحد منسوبي الجامعة عن العمل واتخاذ الإجراءات النظامية في حقه والرفع للجهات المختصة في الدولة بهذا الخصوص، بعد نشره تغريدات مسيئة للوطن.

وقالت الجامعة في بيان لها : " إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تغريدات مسيئة من قبل أحد منسوبي الجامعة فقد وجه معالي مدير الجامعة بكف يد الموظف عن العمل واتخاذ الإجراءات النظامية في حقه والرفع للجهات المختصة في الدولة بهذا الخصوص، علما أن المذكور موظف بعقد مؤقت ولا يتقلد حاليا أي منصب إداري " .

وشددت الجامعة على أنها ستتصدى بكل حزم لأي أفكار منحرفة صادرة عن أي منسوب في الجامعة تخالف توجيهات الوطن أو تمس أمنة وقيادته.

وأضافت الجامعة في البيان: " لن نتوانى عن اتخاذ الإجراءات النظامية في حق من تحصل منه مثل هذه التجاوزات " .