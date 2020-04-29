الإطاحة بمقيم ادعى توفير لقاح ضد " كورونا " بوادي الدواسر

الرياض (صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن شرطة محافظة وادي الدواسر من القبض على متهم، باكستاني الجنسية، في العقد الخامس من العمر.

مخالف لنظام الإقامة، انتحل صفة " ممارس صحي " ويدعي توفير لقاح ضد فايروس " كورونا " المستجد، وضبط بحوزته مجموعة من الأدوية والحقن الطبية ومبلغ مالي حوالي ( 3000 ) ريال، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، بإحالته إلى النيابة العامة.