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الأعداد السابقة للصحيفة

الإطاحة بمقيم ادعى توفير لقاح ضد " كورونا " بوادي الدواسر

Time منذ 3 ساعات
Views 2125
الإطاحة بمقيم ادعى توفير لقاح ضد " كورونا " بوادي الدواسر

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن شرطة محافظة وادي الدواسر من القبض على متهم، باكستاني الجنسية، في العقد الخامس من العمر.

مخالف لنظام الإقامة، انتحل صفة " ممارس صحي " ويدعي توفير لقاح ضد فايروس " كورونا " المستجد، وضبط بحوزته مجموعة من الأدوية والحقن الطبية ومبلغ مالي حوالي ( 3000 ) ريال، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، بإحالته إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

محمد الفراج
وانت كمان طفران وحاقد على رامز وكلكم في الهواء سوا
faeiz1122
سبحان الله وكيف رضت تصور معقوله ماشافت النص ولا صوروها وهي ماتدري ...؟ إلى هالدرجه الإستخفاف بعقول متابعيها
faeiz1122
اي رد فعل كوميدي .....؟ إلى هالدرجه وصل الكلام على الأم رد كوميدي هذا وهي حيه مابألك وهي ميته لاحول ولاقوة إلا بالله اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء
ابو محمد 😎
اكاد اجزم بأن كلاب قطر النباحه طاشين لهاالسلقه عظم تعرشه ..
ابو محمد 😎
هههههههههههههههه .. .. طيب اولاد خاشقجي ليش مايقيمون ضدها قضيه ، ايش خصها بوالدهم رحمه الله ...؟؟ .. ليش مايقولون لاندخلين عصك ياوجه العنز فيما لا يخصك ..!!؟

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