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الأعداد السابقة للصحيفة

جدة تستعد لفتح " المولات " اليوم الأربعاء

Time منذ 3 ساعات
Views 2209
جدة تستعد لفتح " المولات " اليوم الأربعاء

جدة (صدى):
ألزمت أمانة محافظة جدة المراكز التجارية " المولات " بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم والتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا تزامناً مع قرار إعادة فتح المراكز التجارية " المولات " وتخفيف القيود على حركة التنقل.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن أمانة جدة ممثلة في بلدياتها الفرعية تابعت أعمال التطهير والتعقيم استعدادا لموعد افتتاح " المولات " اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين وتطبيق التباعد الاجتماعي وتوفير المعقمات والكمامات، بما في ذلك إلزام القائمين على المولات بـ توفير "الملصقات" التوعية والإرشادية، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وراحتهم.

وأفاد أن متابعة أعمال التعقيم والتطهير في " المولات " التجارية تأتي ضمن الجولات الرقابية المتواصلة على جميع مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراء التوجيهات التنظيمية لمنع انتشار الفيروس.

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أحدث التعليقات

محمد الفراج
وانت كمان طفران وحاقد على رامز وكلكم في الهواء سوا
faeiz1122
سبحان الله وكيف رضت تصور معقوله ماشافت النص ولا صوروها وهي ماتدري ...؟ إلى هالدرجه الإستخفاف بعقول متابعيها
faeiz1122
اي رد فعل كوميدي .....؟ إلى هالدرجه وصل الكلام على الأم رد كوميدي هذا وهي حيه مابألك وهي ميته لاحول ولاقوة إلا بالله اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء
ابو محمد 😎
اكاد اجزم بأن كلاب قطر النباحه طاشين لهاالسلقه عظم تعرشه ..
ابو محمد 😎
هههههههههههههههه .. .. طيب اولاد خاشقجي ليش مايقيمون ضدها قضيه ، ايش خصها بوالدهم رحمه الله ...؟؟ .. ليش مايقولون لاندخلين عصك ياوجه العنز فيما لا يخصك ..!!؟

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