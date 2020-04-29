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رسالة من وزير الموارد البشرية للمواطنين بالتزامن مع فتح " المولات "

Time منذ 9 دقائق
Views 1197
رسالة من وزير الموارد البشرية للمواطنين بالتزامن مع فتح " المولات "

الرياض (صدى):
وجه وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أحمد سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، رسالة للمواطنين والمقيمين، بالتزامن مع عودة بعض الأنشطة التجارية.

وقال الراجحي في رسالته: " أدعو جميع المنشآت والعاملين في القطاع الخاص للتقيد بالضوابط الصحية في أماكن العمل، والالتزام بالإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا ".

وأضاف: " اليوم تعود بعض الأنشطة التجارية لممارسة أعمالها مثل المولات، وغيرها فيجب أن نلتزم جميعاً لسلامتنا ولتحقيق الأمن الصحي لمملكتنا " .

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، قد أصدر أمرًا تضمن السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ابتداء من اليوم الأربعاء 6 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان، وذلك في مجالات: محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية فقط.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يستر بستره الضافي .. .. في التأني السلامه ..
سعد بُلع
تصحيح موديلات 2021 بالطريق
كجمغلو
فيحان على سجيته صحيح عنده اخطاء لكنه افضل من غيره
سعد بُلع
أحذروا من الفخ الوضع عالميا لا يطمئن ولا يوجد مبيعات ومعظم مصانع العالم خفضت الإنتاج والبعض توقف !! وشركة جنرال موتورز ارسلت لوكلائها بالشرق الأوسط تصريف المخزون فورا مع خصم 40 % على موديلات 2020 لأن موديلات 2012 بالطريق ..
ابوعلي
بيض الله وجهه وكلامه صحيح ١٠٠٪

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