رسالة من وزير الموارد البشرية للمواطنين بالتزامن مع فتح " المولات "

الرياض (صدى):

وجه وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أحمد سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، رسالة للمواطنين والمقيمين، بالتزامن مع عودة بعض الأنشطة التجارية.

وقال الراجحي في رسالته: " أدعو جميع المنشآت والعاملين في القطاع الخاص للتقيد بالضوابط الصحية في أماكن العمل، والالتزام بالإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا ".

وأضاف: " اليوم تعود بعض الأنشطة التجارية لممارسة أعمالها مثل المولات، وغيرها فيجب أن نلتزم جميعاً لسلامتنا ولتحقيق الأمن الصحي لمملكتنا " .

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، قد أصدر أمرًا تضمن السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ابتداء من اليوم الأربعاء 6 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان، وذلك في مجالات: محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية فقط.

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