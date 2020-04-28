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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور..أسرة تقطع 30 كم لمعالجة طفلتهم "الملدوغة" رغم ملاصقة منزلهم للمركز الصحي

Time منذ 38 دقيقة
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بالصور..أسرة تقطع 30 كم لمعالجة طفلتهم "الملدوغة" رغم ملاصقة منزلهم للمركز الصحي

حامد العمري (صدى):
تعرضت طفله في حي " الوقبة " بقرية كساب تبلغ من العمر 11 عاماً ، مساء اليوم الثلاثاء للدغة عقرب، وبالرغم من ملاصقة منزل أسرتها لمركز صحي كساب، إلا أنهم اضطروا للتوجه إلى مستشفى أضم العام، لمسافة تقدر بحوالي 30 كيلو متر.

وتفصيلا، كانت الطفلة "ميساء" تلهو مع شقيقاتها بعد مغرب الثلاثاء، بفناء منزلهم الواقع بحي "الوقبة" بقرية كساب، وتعرضت للدغة عقرب، وعلى الفور توجه بها شقيقها " عبدالله " إلى المركز الصحي الملاصق لمنزلهم، إلا أنه وجده مغلقًا، ليتجه بعد ذلك بسيارته مسرعاً إلى مستشفى أضم العام والذي يبعد قرابة 30 كيلو عن منزلهم .

وتساءل " عبدالله " : " كيف لك أن تتصور صعوبة الموقف ؛ حيث صياح الطفلة من ألم اللدغة وصراخها المتعالي، وأنا أسابق عقارب الساعة كي أصل في أسرع وقت؟ " .

وتابع: " وصلت طواريء مستشفى أضم العام بعد مضي حوالي نصف ساعة، وهناك تم تنويمها بعد أن تلقت " المصل" واستقرت حالتها " .

وفي هذا السياق تتساءل " صدى" عن سبب إغلاق المراكز الصحية بالمحافظة في الفترة المسائية، ولو للحالات الطارئة فقط ، كحالة الطفلة "ميساء" وغيرها، خصوصا أن المحافظة بشكل عام تتميز تضاريسها بكثير من الجبال والأودية وتكثر فيها الأفاعي والعقارب، والتي تنشط ليلا للبحث عن أماكن الرطوبة تجنبا لارتفاع درجة الحرارة .

يذكر أن مستشفى أضم العام سبق وأن أعلن عن تسجيل إصابة 4 حالات بفيروس كورونا، مما يستوجب الحاجة الملحة لفتح المراكز الصحية بالمحافظة في الفترة المسائية، والتي تقدر بحوالي 16 مركز صحي ، لمعالجة المرضى دون التوجه للمستشفى إلا للحالات الحرجة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يستر بستره الضافي .. .. في التأني السلامه ..
سعد بُلع
تصحيح موديلات 2021 بالطريق
كجمغلو
فيحان على سجيته صحيح عنده اخطاء لكنه افضل من غيره
سعد بُلع
أحذروا من الفخ الوضع عالميا لا يطمئن ولا يوجد مبيعات ومعظم مصانع العالم خفضت الإنتاج والبعض توقف !! وشركة جنرال موتورز ارسلت لوكلائها بالشرق الأوسط تصريف المخزون فورا مع خصم 40 % على موديلات 2020 لأن موديلات 2012 بالطريق ..
ابوعلي
بيض الله وجهه وكلامه صحيح ١٠٠٪

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